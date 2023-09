Títol: Wilderness

Durada: No especificat

Gènere: Suspens

Creació: Marnie Dickens

Intèrprets: Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson

Temporades: 1 Capítols: Estrena tot just el 15 de setembre

Plataforma: Amazon Prime Video

Wilderness és un thriller psicològic que segueix Liv i Will, una parella que presumeix de tenir-ho tot. Tenen un matrimoni sòlid, acaben de traslladar-se a Nova York, on porten una vida plena de glamur, i el seu futur sembla molt prometedor. Però tot s’esfondra quan Liv descobreix que el seu marit li ha estat infidel. Tot i això, decideix continuar amb els plans d’aquest viatge per carretera, al llarg dels Estats Units, amb què sempre havia somiat.

Des de Monument Valley fins al Gran Canó, passant per Yosemite, el viatge arribarà al final a Las Vegas. Per a Will és l’oportunitat perfecta per a treure’s la culpa i demostrar a la seva dona que la vol. Tot i això, Liv, que només pensa a venjar-se del seu marit, ha fet alguns canvis a la ruta, traçant un itinerari marcat pels accidents. Durant la seva estada als Parcs Naturals del país, Liv i Will es troben amb Cara, una companya de treball de Will, i el seu xicot, Garth. De la nit al dia, la parella es veu embolicada a les vides de Will i Liv, sense saber que el seu futur podria canviar per a sempre.





Sensacine