L’any 2014 Facebook va adquirir WhatsApp per la barbaritat de 22.000 milions de dòlars. Des de llavors la companyia de missatgeria instantània per a mòbils ha crescut fins a convertir-se en la primera empresa del seu gènere amb 1.500 milions d’usuaris. Amb tot, la signatura continua tenint un petit inconvenient. Malgrat la gran quantitat d’informació –l’or modern- que ofereix WhatsApp, els guanys directes pel producte que l’empresa de Mark Zuckerberg va comprar, no acaben d’arribar.

Ja al 2018 Facebook va acomiadar als creadors de WhatsApp, Brian Acton i Jan Koum per fallar en el seu pla de monetització de l’aplicació. El problema ve pel fet que novament, Facebook s’ha tirat cap endarrere en un pla de monetització de l’App. Segons ha informat The Wall Street Journal, WhatsApp ha detingut els seus plans de vendre anuncis a través de la plataforma. Això arriba després que Chris Daniels, anunciés que la publicitat seria la principal manera de monetització per a l’empresa, així com una oportunitat perquè les empreses arribin a les persones a WhatsApp.

Encara que la firma continua afirmant que la introducció d’anuncis a l’App és un dels seus objectius, de moment se centrarà en desenvolupar la seva versió de WhatsApp Business mitjançant la qual les empreses paguen per tenir accés directe amb els usuaris.

