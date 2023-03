We Swing Pirineu impulsa un festival a la Seu d’Urgell

Cartell del primer festival Swingin’ Cadí (We Swing Pirineus)

We Swing Pirineu fa una passa endavant i impulsarà el primer festival de swing de l’Alt Urgell i del Pirineu català. El nou esdeveniment s’anomenarà Swingin’ Cadí i ja té dates per a la primera edició: se celebrarà al començament de l’estiu, els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol, a la Seu d’Urgell.

L’entitat urgellenca ja ha creat una pàgina web (https://swingincadi.com) en la qual s’hi pot trobar tota la informació del festival, tant en català com en castellà, francès i anglès, amb l’objectiu d’atraure el màxim possible d’aficionats a aquest estil de música i ball. Amb l’objectiu de divulgar-lo i atraure nous adeptes, s’organitzarà tallers per a aprendre swing o millorar-ne el coneixement, amb tres nivells: ‘Basal’ (iniciació), ‘Montà’ (intermig) i ‘Subalpí’ (intermig-avançat). Aquestes sessions les impartiran tres parelles d’experts: Alba & Mago, Uxue Martínez & Gerard Nebot i Melanie & Albert Roca.

A més a més, les nits del 30 de juny i l’1 de juliol hi haurà sengles concerts a la Sala de Sant Domènec amb la banda Don Scalon’s Cool Cat Combo, amb una festa que s’allargarà fins a la matinada. L’últim dia, diumenge 2, a la tarda, hi haurà un dinar-aperitiu per a tots els assistents, en un indret encara per confirmat i amenitzat per DJ We Swing Pirineu.

A banda de les classes de ball i els concerts, també s’oferirà als assistents la possibilitat de gaudir de les activitats al medi natural més característiques de la Seu i l’Alt Urgell, com per exemple una baixada de ràfting al Parc Olímpic del Segre, piragüisme al canal d’aigües tranquil·les, senderisme interpretatiu per la serra del Cadí, un joc de pistes per la ciutat amb premi final o bé un tast de formatges.

Des de We Swing Pirineu han explicat que la idea de crear un festival “neix de la il·lusió” del col·lectiu, després d’uns anys impulsant classes, cursos, jams, clandestins i festes. Volen que esdevingui “un esdeveniment de caràcter social, que generi cohesió de grup, que inclogui activitats al medi natural, tingui una alta qualitat de classes amb professors divertits i professionals i, per descomptat, que faci gaudir de la música swing amb els seus concerts, bandes en directe i jams”. Tot plegat, combinat amb una altra gran afició de molts dels seus membres com és la de gaudir de les muntanyes que envolten la Seu i dels aliments locals.

El seu objectiu final, hi afegeixen, és “generar vincles socials que perdurin en el temps i gaudir de l’aquí i ara“, a més de reivindicar que “el ball i les activitats a la natura són saludables i molt enriquidores a nivell físic, mental, emocional i espiritual”.