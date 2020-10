Títol: Watchmen

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, Ciència ficció, Acció

Direcció: Damon Lindelof

Intèrprets: Regina King, Jean Smart, Don Johnson

Temporades: 1 Capítols: 9

Sinòpsi:

Watchmen és una extensió de la història original gràfica creada per Alan Moore i Dave Gibbons. La ficció està ambientada després del que ha passat durant la Guerra Freda que, situada entre la dècada dels 40 i els 80, va ser un enfrontament econòmic, social, militar, informatiu i científic que va donar començament després de la fi de la Segona Guerra Mundial entre el bloc occidental i el bloc de l’Est, liderats pels Estats Units i per la Unió Soviètica, respectivament.

No obstant això, se situa en un univers alternatiu on existeixen els superherois i han estat il·legalitzats. La policia es posa màscares per por que els delinqüents vagin a per les seves famílies i els que van ser els Watchmen estan dispersos en un món que encara s’està intentant recuperar anys després de la mort de milions de persones a Nova York després de l’aparició d’un calamar gegant extraterrestre.