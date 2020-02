L’ exjugador de l’Engordany Júnior Kobon , condemnat a vuit mesos de presó condicional per l’agressió al jugador de l’ Atlètic d’Escaldes, Richy Hurtado. Kobon acusat d’un delicte contra la integritat física i moral també haurà de pagar les despeses de responsabilitat civil que s’escaiguin de les lesions d’Hurtado.

L’altre aspecte encara per resoldre és el partit. El duel va suspendre’s al minut 66, fruit de l’acció del jugador de l’Engordany i els fets ocorreguts posteriorment.

La resolució sobre aquest afer hauria de fer-se pública dijous o divendres, un cop s’hagi reunit el comitè de competició.

A l’horitzó hi ha diversos escenaris: jugar els minuts que encara falten per disputar-se o bé donar el partit per perdut a l’Engordany.