Vuit ingressats per coronavirus i quatre grups escolars confinats a la Seu

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell té a data d’avui, dissabte, 8 ingressats per COVID-19. La xifra és inferior a la de l’inici de la setmana, quan n’hi havia 10. Tot i això, des del centre mèdic urgellenc adverteixen del risc que els propers dies apareguin més casos, vinculats a la recent interacció social de Setmana Santa.

Al respecte, el que ja ha començat a augmentar és el nombre de grups escolars confinats: després que amb la Setmana Santa s’havia desconfinat la totalitat dels 12 grups que hi havia arribat a haver el mes passat, ara n’hi torna a haver 4 d’aïllats per l’aparició de contagis entre els seus membres. En total, representen 63 alumnes i 5 mestres.

Paral·lelament, les darreres hores s’ha confirmat l’aparició d’un brot de coronavirus entre els participants al ‘Birracrusis’, amb un mínim de 16 contagiats. L’activitat, organitzada per joves de la ciutat, consisteix en una ruta per bars de la Seu que se sol celebrar el divendres de Setmana Santa i que enguany es recuperava amb un nou format, pensat perquè cadascú es dissenyés el seu recorregut i els assistents no coincidissin alhora en cada local.

Tot i que entre les normes per participar-hi hi havia l’ús de la mascareta i la distància entre persones, el cert és que de moment el Departament de Salut ha notificat 12 positius de COVID-19 entre persones que hi van prendre part, segons ha informat aquest dissabte el diari Segre. A ells cal afegir-hi quatre contactes directes d’aquests infectats, que també han donat positiu. A més a més, Salut no descarta que els propers dies apareguin nous casos vinculats a l’esdeveniment.

Les mateixes informacions apunten que bona part dels positius són “universitaris i joves de segones residències”, segons Salut. També s’hi indica que l’Ajuntament de la Seu ha assegurat que, tot i saber que aquesta activitat es feia abans de la pandèmia, desconeixien que enguany es recuperava. El vicealcalde, Francesc Viaplana, hi ha afegit que finalment la proposta va ser “multitudinària”, per la qual cosa la Policia va tenir dificultats per controlar-la. I, davant les conseqüències constatades ara, ha apel·lat a la responsabilitat de tota la població, i del jovent en particular, per frenar el repunt de contagis a la ciutat.

Indicadors d’evolució

Mentrestant, pel que fa als indicadors d’evolució, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, el risc de rebrot repunta i ara és a 401 punts. També preocupa l’increment del percentage de positius als nous tests, que ara és de l’11,08%. És a dir, que de mitjana, ara un de cada deu tests dóna positiu.

En canvi, la velocitat de reproducció del virus es manté baixa (0.91). Al conjunt de l’Alt Urgell, aquest índex està a 1,07; i el risc de rebrot, a 433. I a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, estan a 0,88 i a 366 respectivament. Tot i això, el nombre d’ingressats als quatre hospitals pirinencs ha baixat i ara en total n’hi ha 26.