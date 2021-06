Vuit equips disputaran la final de la World Robotic Olympiad Andorra Telecom

Tot i les dificultats d’aquest any causades per la pandèmia de la Covid-19, aquest dissabte tindrà lloc la setena edició de la final andorrana de la World Robotic Olympiad Andorra Telecom, respectant les mesures de seguretat establertes per Govern. La prestigiosa competició internacional de robòtica fomenta de manera lúdica el coneixement de la robòtica entre els infants d’entre 6 i 18 anys. En aquesta edició seran un total de 8 els equips que participaran en les diferents categories, 2 dels quals provinents de la Seu d’Urgell.

La prova andorrana s’estructura en quatre categories, WeDo, per infants entre els 6 i els 10 anys; Start per infants entre 7 i 12 anys; Elementary, per infants entre 10 i 15 anys, i Junior per infants entre 16 i 18 anys.

La temàtica global d’aquest any és l’ús sostenible del recursos energètics, aplicats a diferents àmbits, com la llar o l’automoció. Els reptes de les diferents categories ens proposen des de la modernització de les llars, per fer-les més sostenibles, als pàrquings intel·ligents, per a la càrrega de cotxes elèctrics.

La competició es celebrarà a les instal·lacions de Loopa Aula tecnològica i s’ha distribuït en dues franges horàries per garantir el compliment dels protocols establerts des del Ministeri de Salut. Així de 9h a 11h competiran les categories Elementary i Junior i d’11h a 13h, ho faran les categories Star i WeDo.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i la WRO, que reuneix clubs de robòtica.