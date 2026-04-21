Vuit centres educatius d’Andorra participen en la 10a edició del concurs literari WhatsApp Relats

Els alumnes de quart curs de segona ensenyança i nivells equivalents d’Andorra han participat en la desena edició del concurs literari WhatsApp Relats. Es tracta d’una activitat cultural que té com a objectiu incentivar la creació literària dels joves estudiants a través d’eines d’un ús tan habitual com són el telèfon mòbil i l’aplicació de missatgeria instantània més popular del món.
Per primer cop, el concurs és d’abast exclusivament nacional, per tant, els deu finalistes seran de centres andorrans. Enguany han pres part vuit centres d’ensenyament d’Andorra de diversos sistemes educatius del país: les escoles andorranes de segona ensenyança de Santa Coloma, Encamp i Ordino, el col·legi espanyol María Moliner, els col·legis congregacionals Mare Janer, Sant Ermengol i Sagrada Família, i l’Agora International School.
El concurs s’ha programat a les portes de Sant Jordi, amb la voluntat de promoure la creació literària. Els premis es lliuraran en un acte públic en el marc d’un festival de promoció de la lectura.
A primera hora del matí d’aquest dimarts, els professors coordinadors del concurs de cada centre han rebut un missatge de WhatsApp de l’organització amb el tema sobre el qual han d’escriure els alumnes. Els participants han disposat d’una hora per a crear un relat d’un màxim de 100 paraules i després l’han d’enviar, també per WhatsApp, a un telèfon de l’organització. Un cop rebuts, tots els relats s’han codificat i s’ha anonimitzat abans de transferir-los als jurats.
Després de successius filtres, s’elegiran tres relats guanyadors i set finalistes. El primer premi serà una tauleta tàctil; el segon premi és un rellotge intel·ligent (smartwatch); i, el tercer és una motxilla d’estudiant. Els altres set finalistes rebran un joc d’auriculars sense fils cadascun. El centre del guanyador també rep un lot de llibres dotat per l’Associació Llibre del Pirineu.
La iniciativa està impulsada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern, amb la col·laboració d’Andorra Telecom, que aportarà coneixement i suport tecnològic i ajudarà tant en la promoció i difusió del concurs com en la dotació dels premis, i l’Associació Llibre del Pirineu.