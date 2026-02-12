VPC: Suspensió dels partits del masculí i de l’U18

El VPC Andorra ha comunicat que els partits programats per a aquest diumenge, 15 de febrer, a l’Estadi Nacional han estat anul·lats. El compromís de la categoria U18 contra el CNPN s’ha ajornat a una data encara per determinar per manca d’efectius. Així mateix, el partit del primer equip masculí contra el Palma Rugby s’ha anul·lat a causa de la incompareixença de l’equip visitant.
No obstant, el club informa que respecte a la jornada fora de casa, es mantenen els enfrontaments previstos del VPC femení contra el CE INEF Lleida i de l’equip masculí B contra el CE INEF BCN.