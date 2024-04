Vols a Palma: No a l’estiu, molt probables a l’hivern

Un avió a l’Aeroport Andorra-La Seu (AndorraDifusió)

Descartats els vols a Palma de Mallorca a l’estiu, però possiblement sí a la tardor. Així ho ha avançat el secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, a la comissió legislativa d’Economia del Consell General d’aquest divendres. El secretari d’Estat ha explicat que la connexió amb la capital de les illes Balears funciona molt bé els mesos d’hivern, com s’ha pogut comprovar aquesta campanya, i l’objectiu és fer proves pilot per a intentar avançar els vols per a tenir més opcions fora de temporada.

Forné ha descartat aquesta possibilitat per a aquest estiu tenint en compte també les dificultats d’Air Nostrum per a disposar d’avions. Amb tot, confia que sigui una realitat de cara a la tardor un cop s’enllesteixi el plec de bases que s’està desenvolupant.

En aquest sentit, també ha destacat la solvència de la connexió amb Madrid, amb tres anys de trajectòria.