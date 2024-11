Volen crear una plataforma de dades per a analitzar i predir els comportaments turístics amb intel·ligència artificial

Jordi Torres durant la seva intervenció (SFGA)

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat aquest dimecres en la Cimera de Ministres de la World Travel Market 2024, un esdeveniment anual de referència en l’àmbit del turisme internacional, organitzat conjuntament entre ONU Turisme, el Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC) i la World Travel Market. L’esdeveniment, que s’ha celebrat a Londres (Anglaterra), ha reunit a representants governamentals d’arreu amb l’objectiu, en aquesta edició, d’abordar el paper de la Intel·ligència Artificial (IA) en el turisme.

En la seva intervenció, Torres ha posat en relleu el potencial de la IA en el sector turístic i ha avançat la voluntat del Ministeri de crear una plataforma global de dades, mitjançant la qual es faria ús de la intel·ligència artificial per a analitzar i predir els comportaments turístics. Aquesta anàlisi, ha afirmat, permetrà “anticipar els fluxos de visitants” i “ajustar l’oferta segons les necessitats i preferències dels nostres turistes”.

Un altre àmbit “de gran potencial”, tal com ha apuntat el ministre, “serà la gestió del territori”. Jordi Torres ha explicat que “fins ara les estimacions tradicionals depenien de dades com el nombre de visitants i l’ocupació hotelera”. En aquest sentit, el titular de Turisme i Comerç ha assenyalat a la possibilitat d’aplicar la IA i l’anàlisi de dades en temps real a la capacitat de càrrega del país, el qual “ens permetrà adaptar les nostres polítiques de sostenibilitat per a mantenir un equilibri entre el desenvolupament turístic i la preservació del medi ambient”.

La Cimera de Ministres a la qual ha participat Torres com a ponent principal també ha comptat amb la participació d’intervinents destacats, com els ministres i alts representants de l’Aràbia Saudita, Filipines, Grècia, Croàcia, Zimbàbue, Sierra Leone, el Perú, Mèxic i Egipte.

Precisament, en el marc de la World Travel Market, Jordi Torres, ha mantingut trobades amb diferents representants, com ara amb els ministres i alts càrrecs governamentals de l’Aràbia Saudita, Croàcia, l’Equador, Filipines, Sierra Leone i Xile, així com amb la directora executiva d’ONU Turisme, Natalia Bayona.