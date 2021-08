’Volem fer saber’, reivindicació a través del brodat als carrers de la Seu

L’àrea de cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell presenta la campanya Volem fer saber, creada per l’artista urgellenca Sandra March en col·laboració amb Integra Pirineus i que es podrà veure als carrers de la ciutat fins a mitjans de setembre.

Volem fer saber es basa en brodar, una activitat feminitzada que sovint es menysté. Amb aquest projecte, se subverteix el paper que històricament se li ha donat en cosir per a reforçar el lloc on s’esperava que les dones estiguessin: dins de casa, en silenci, invisibles, i es trasllada als carrers com a eina de comunicació, d’expressió, de transformació i de denúncia.

El títol fa referència al que deien els pregoners a l’hora d’anunciar les informacions que volien donar a conèixer en els pobles: «se hace saber por orden del señor alcalde…». El més habitual era que fossin les autoritats les qui, mitjançant el pregoner, transmetessin les seves instruccions, anuncis i notícies a la col·lectivitat. Amb aquest projecte s’ha volgut revertir el sentit d’aquesta comunicació, perquè no sempre siguin els de “dalt” els qui creen les notícies.

A través del cosit, un grup de dones usuàries d’Integra Pirineus de més de cinquanta anys “un grup d’edat sovint invisibilitzat” ha plasmat els seus neguits, inquietuds, crits d’esperança i reivindicacions en estovalles, trossos de llençol, fundes de coixí i roba trobada al carrer, teles reutilitzades que han utilitzat per a expressar-se i per a FER SABER. A partir dels seus cosits, s’han creat un conjunt de pancartes que s’han reproduït impreses en paper i que es podran veure pels carrers de la Seu fins a mitjans del mes vinent.

Volem fer saber és un projecte iniciat l’any passat durant el confinament, i des d’aleshores s’han realitzat diversos tallers amb diferents grups d’edat, de contextos i de ciutats diferents del territori català.

Ha estat organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i hi han col·laborat Integra Pirineus, la Merceria Cal Bundancieta, la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis llerdencs.