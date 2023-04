Volem esport i relaxació, perquè és el binomi perfecte per a sentir-nos bé per dins i per fora

Ajuntar l’esport i la relaxació per a millorar la salut (Barceló)

Estem en el moment perfecte perquè l’interès per l’esport es desperti, fins i tot en aquells que a priori no som les més adeptes a la pràctica física. És qüestió de posar-li manyaga i facilitar el nostre amor per l’exercici, combinant-lo amb la felicitat que proporciona la relaxació. Podem, primer, fer els exercicis i, després, apostar per pràctiques meditatives o confiar en modalitats que ens ofereixin el binomi perfecte: esport i relaxació, igual a salut.

El flexercici

Què s’amaga darrere d’aquest vocable? Doncs una pràctica que aposta per realitzar exercicis de baix impacte en llocs tan quotidians com el nostre llit. Aquesta pràctica va guanyar molta visibilitat aquest passat hivern, època en la qual ens pot dominar la mandra. Com assenyala una gran promotora del moviment, la influencer Isabelle Dias, “el ‘flexercici’ ha de ser una cosa senzilla, vull que la meva comunitat entengui que no cal córrer una marató per a activar el cos, balla a la teva habitació i recarrega energia”.

Els esports orientals

Augmentar la concentració i expulsar l’estrès són els grans beneficis del txikung, una tècnica ancestral que hauràs vist en el setè art xinès. A més, aconsegueix, amb els seus moviments lents, millorar la respiració i l’equilibri de l’organisme.

Una miqueta de ioga i pilates

En l’univers del ioga, la influencer Aída Artiles, germana de la model Ariadne Artiles ha creat a l’hotel Barceló Tenerife l’experiència Shine & Rise. A través d’estiraments senzills i meditació, la modalitat treballa amb tots els moviments de la columna, flexió avanci, extensió i torsions per a practicar activitat física alhora que s’aconsegueix l’harmonia entre ment, cos i ànima.

El Magic TEN, creat per Artiles, és una combinació de 10 postures que ofereix un entrenament per a relaxar-se i connectar amb un mateix en tan sols deu minuts, una durada que permet incloure la pràctica de manera fàcil en el nostre dia a dia. A més Shine & Rise és ideal com a avantsala de l’univers del ioga i la disciplina que practica Artiles: Jivamukti. Rise & Shine és «molt recomanable per a totes aquelles persones que desitgin elevar la seva activitat física al mateix temps que calmar la seva tensió física o emocional», assegura Artiles. El resultat és la sensació d’un cos equilibrat energèticament i en calma després de la pràctica.

Bodi balance

Per bellezaactiva.com