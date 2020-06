Vives presidirà el 22 de juny a Sant Esteve el funeral per les persones que han mort durant la pandèmia

L’Església de les Valls d’Andorra ha organitzat una Missa funeral per les persones que han traspassat durant la pandèmia i a les que les famílies no han pogut acomiadar com haurien volgut, el proper dia 22 de juny, a les 20 h. del vespre, a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Es preveu l’assistència de les autoritats, encapçalades pel Cap de Govern, la Sindicatura i la Cònsol de la capital.

Es convida totes les famílies afectades a participar-hi, i per això es reservarà un espai per a cada família i es demana que, per a fer-ho possible, es posin en contacte amb l’Església de les Valls, a través de la rectoria d’Andorra: per correu electrònic ( funeral18@andorra.ad ) o per telèfon (+376 821177).

La Missa funeral és portarà a terme respectant les mesures de seguretat i prevenció de contagis: es demana que els assistents portin mascaretes i es tindrà cura de les distancies a respectar i de la distribució de les persones en els bancs, comptant amb un aforament limitat.

Serà retransmesa en directe per Andorra Televisió.