Vives presideix el funeral en memòria dels difunts durant la pandèmia

L’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella ha acollit aquest vespre una missa funeral en record de totes les persones que han resultat difuntes durant aquests mesos de confinament. La cerimònia ha estat presidida per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives.

El funeral no s’ha realitzat només en record de les víctimes del coronavirus, sinó que s’ha fet extensiu a totes aquelles persones que han traspassat durant el confinament, temps en el que no s’han pogut celebrar funerals i els familiars no han pogut acomiadar com haurien volgut els seus difunts.

A la missa hi han assistit diverses autoritats de país com el cap de Govern, la síndica General, representants dels comuns, ministres i representants dels grups parlamentaris, el president de el Consell Superior de la Justícia o el Raonador de l’Ciutadà, entre d’altres.

Els familiars dels difunts han encès, un a un, espelmes que han anat dipositant en un costat de l’altar.

En la seva homilia, l’arquebisbe ha enviat un missatge d’unitat i ha assegurat que de les dificultats que ha suposat el Covid-19 “sortirem units i enfortits, més humils, espero, però també més forts i solidaris”.

L’arquebisbe i copríncep d’Andorra ha tingut un record per a tots els professionals que han tingut un paper essencial durant el confinament i en la lluita contra la pandèmia, des dels sanitaris i els membres dels cossos especials als dependents de comerços i voluntaris.

A la missa funeral s’han estrenat tres composicions de l’organista titular de l’església de Sant Esteve, Ignacio Ribas, que ha estat acompanyat pel clarinet d’Unai Gutiérrez i la veu de la soprano Jonaina Salvador.

En acabar, Vives, el cap de Govern i la síndica General han donat el condol als familiars presents dels difunts.