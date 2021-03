Vives destaca el compromís d’Andorra amb el multilateralisme en la recepció dels ambaixadors

Un total de 25 ambaixadors i ambaixadores han lliurat aquest divendres les seves cartes credencials al copríncep episcopal, Joan Enric Vives, que els ha rebut al Palau Episcopal. En un acte adaptat a la situació de pandèmia, Vives s’ha dirigit al conjunt dels diplomàtics, i en el seu discurs ha destacat el compromís amb el multilateralisme d’Andorra.

Ho ha fet destacant que “Andorra assumeix decididament la implementació de l’agenda 2030 com una part central de la seva acció política internacional“. I ha destacat el compromís amb el desenvolupament sostenible, la promoció d’una educació de qualitat per a tothom, la protecció de la biodiversitat i la lluita conta el canvi climàtic.

El copríncep també ha parlat de la importància de les negociacions amb la Unió Europea i el treball transfronterer amb Espanya i França. Així mateix, ha assenyalat el treball fet durant la presidència de la Conferència Iberoamericana, l’organització de la Cimera i el lema escollit: “Innovació per al desenvolupament sostenible -Objectiu 2030”, al que després se li va afegir “Iberoamèrica davant el repte del coronavirus”. En aquest punt, Vives ha valorat que “malgrat aquesta greu i extraordinària situació, ha quedat constància que el lema escollit en el seu dia per Andorra segueix igual, o fins i tot més vigent en aquest nou escenari”. Així, el copríncep ha traslladat als ambaixadors que “els reptes als que ens enfrontem són els mateixos però encara més intensos, y les eines de la innovació, tant com el resultat científic o tecnològic com en la seva aportació per al canvi de conductes, és ara més necessari que mai”.

La Constitució també ha tingut lloc en el discurs del copríncep episcopal, que ha recordat que des de la seva aprovació “les relacions internacionals s’han anat enfortint i expandint, començant per esdevenir membres actius de l’Organització de les Nacions Unides i d’altres institucions i organismes europeus i internacionals, i avui podem dir que estem ben assentats en la vida internacional”.

Vives ha agraït la presència de tots i cadascun dels ambaixadors “malgrat la pandèmia i les mesures de sanitat obligatòries en els nostres països, i per construir, d’aquesta manera coratjosa, els ponts pel diàleg i la pau entre els nostres pobles i nacions”.

Han presentat les cartes credencials els ambaixadors d’Israel, Bèlgica, Xile, Qatar, Mauritània, Austràlia, Albània, Armènia, Mèxic, Islàndia, Suïssa, Cambodja, Corea, Aràbia Saudita, El Salvador, Letònia, Argentina, Benín, Hongria, Uruguai, Hondures, Xipre, Guatemala, Algèria i la República Dominicana.

L’acte també ha comptat amb la presència de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach.