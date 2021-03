Vives demana “la comprensió i l’ajut” d’Espanya en el procés d’obertura a l’exterior

“Ens convé tenir la comprensió i l’ajut de la gran Nació que Vostres Majestats representeu, perquè sigui exitós l’esforç d’obertura a l’exterior, que Andorra està fent, sense renunciar a la seva identitat configurada per una llarga experiència històrica d’independència i de llibertat”, ha manifestat el copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, en el discurs que ha pronunciat abans del sopar que, conjuntament amb el copríncep francès, han ofert amb motiu de la visita oficial dels Reis d’Espanya.

Alhora, ha agraït “l’ajut espanyol en tants àmbits”, com són l’escolar, de comunicació o de sanitat, fent especialment a les vacunes contra la Covid-19 cedides per Espanya en el marc de l’acord signat sota el paraigua de la Unió Europea. Així mateix, també ha agraït “en aquest moment present, l’acompanyament en el procés d’apropament a Europa. Estem des de fa uns anys en plena negociació per un Acord d’Associació amb la Unió Europea que pugui ser favorable al desenvolupament econòmic del nostre Principat i que garanteixi el nostre futur”.

Vives ha explicat que “volem projectar-nos cap al futur, com a país que participa responsablement en el concert internacional de les nacions, un país solidari i compromès amb les causes que fan progressar la humanitat”. “País de pau, de diàleg i de seny, amb els trets configuratius del caràcter andorrà -prudència, reserva i contenció- que són valors coincidents amb els valors del multilateralisme. Els valors que han assegurat la independència i la pervivència d’Andorra al llarg dels segles, són els que poden convenir a la construcció d’un món més just i sense desigualtats”, ha defensat el copríncep.

Així mateix, ha destacat les excel·lents relacions entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra. Relacions de bon veïnatge, d’amistat, de lleialtat i de cooperació”. En aquest sentit, també ha recordat que “Andorra ha estat i és terra d’acollida. Ho fou especialment al segle passat, acollint refugiats que cercaven salvar la vida, quan fugien de règims que violentaven les llibertats. I ha estat terra d’acollida de molts ciutadans espanyols, que ens han aportat la seva diversitat d’orígens i cultures pròpies, i que han contribuït molt a la construcció, l’engrandiment i la prosperitat de l’Andorra moderna”.