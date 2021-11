Vius com vols?

Viure com un vol és sinònim de pau mental. És viure solapant el pensament amb la conducta i encara més, és un estil de vida canviant. Segons la nostra edat, estat civil i actual feina, anem modificant o canviant els objectius personals. Però sempre amb la intenció de fer el que volem en aquest precís moment. Som conscients que la vida és fugaç i veiem que potser el dia passa lent, però la setmana es dispara i ja no et dic els mesos, aquests volen. Així que, afanya´t a intentar aconseguir els objectius que et proposes.

Si vols viatjar, fes-ho ja. Si vols estalviar, comença aquest mateix mes. Si vols posar-te en forma, fes esport avui mateix. Si vols estudiar, agafa un llibre i comença a llegir i així amb tots els teus objectius. El present condiciona el futur i els pensaments sobre aquest segon generen tranquil·litat o ansietat. Així què tu decideixes com parlar, si dient: – “he fet això i allò o per contra, dient faré això i allò” – És a dir, intentes viure com vols o estàs postergant aquesta possibilitat?

Tingues present que una vegada s’esgoten les 24 hores del dia, ja no tornen. Certament, tots som coneixedors d’aquest fet però malauradament, encara hi ha qui no li dona importància fins que cau malalt i se n’adona del poc temps què li queda, pot ser només uns pocs mesos. Aleshores, decideix actuar i prova d´aconseguir tots els seus objectius personals. Però es clar, no hi ha temps, ho ha esgotat en fets que realment no eren tan importants, podien haver esperat.

Simultàniament s’ha deixat guiar pel seu entorn social més proper i en comptes de qüestionar-se la informació rebuda, l’ha seguit rigorosament, com una veritat única. D’aquí la importància d’analitzar-ho i comprovar si és un ambient afavoridor o perjudicial per a aconseguir els nostres objectius. En moltes ocasions tenim una idea sobre alguna cosa en concret i el nostre ambient en comptes de potenciar-la, la destrueix amb crítiques basades en la por o simplement en la ignorància personal.

