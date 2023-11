Viure sense massa preocupacions

Omar El Bachiri. Psicòleg

Sembla anecdòtic o fins i tot insultant afirmar que no tenim cap problema perquè hi ha poca gent que quan se li pregunta com està, contesta que esta bé. La majoria respon just al contrari, diu que està malament quan té salut, feina, accés a la sanitat pública i un lloc on dormir. No importa si és un pis de compra, de lloguer o compartit, la qüestió és que dorm calent, pot cuinar i dutxar-se a diari. És a dir, viu en un lloc on està protegit de la intempèrie, potser, no serà el lloc desitjat però mentre arriba el moment de canviar-lo, viu sense preocupacions fisiològiques atès que, no emmalaltirà per insalubritat. No estic parlant de conformar-se amb la situació problemàtica que puguem estar vivint, sinó, d’adaptar-se a ella, de saber prioritzar i de valorar el moment present.

Els éssers humans tenim un cervell amb bona plasticitat, pot adaptar-se a qualsevol ambient i circumstància i, més encara, sabent que és temporal. Per tant, hem de centrar-nos en buscar el camí per a sortir d’aquesta situació desagradable i, de ben segur, que no passa per les lamentacions. Si sabem què volem de la nostra vida, cap a on enfocar-la, només serà qüestió de temps aconseguir-ho perquè cada experiència viscuda serà interpretada com a fonamental en el procés. És a dir, qualsevol preocupació que no estigui vinculada al nostre objectiu principal, serà interpretada com un simple contratemps i conseqüentment, no ens afectarà molt emocionalment.

Diguem que estem buscant un pis de compra, però els preus estan desorbitats, aleshores, estem veient que tenim la idea clara. Volem ser propietaris, però no a qualsevol preu, prèviament, hem fet un estudi de mercat i actualment, està sobrevalorat. Aleshores, mentre esperem que tornin al seu preu real, aquesta preocupació quedarà en segon pla, la tindrem rodant pel cap però amb un valor emocional inexistent. És a dir, estem deixant espai per a altres preocupacions com per exemple: crear més fonts econòmiques, gaudir més del nostre temps lliure, etc.





