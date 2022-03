Viure com un viatger

La tríada d’un passaport, una targeta de crèdit i una mica de diners és l’única cosa que necessita el viatger per sentir-se realitzat i mantenir-se apartat de l’ansietat i dels estats depressius. La seva vida és minimalista materialment parlant, els compra per la seva funció i una vegada utilitzats es desfà d’ells, no els acumula. Ajuntant aquests tres conceptes amb les ganes de conèixer nous indrets o repetir els que ens agraden es podria dir que som feliços. Cert que la felicitat és subjectiva i que cadascú la troba a la seva manera i aquesta només seria una d’elles.

Invertir una part dels nostres diners a viatjar i viure aventures, sortir de la nostra rutina diària i, paral·lelament, ens mantenim motivats per complir amb les nostres obligacions socials. Les interpretem d’una altra manera, no com imposades pel nostre lloc de residència, sinó, com una cosa necessària per conviure amb la resta de la societat. Hem de treballar, produir i pagar impostos per a després rebre ajuda de l’Estat en cas de necessitat.

Després, també som conscients que sumant el mes de vacances i els festius podem anar-nos-en unes quatre o cinc vegades l’any. Diguem dues vegades 15 dies o 4 vegades 7 i després unes altres tres vegades de pont, són més 5 viatges per anar on vulguem i gaudir. Alguns ens en anirem a conèixer llocs nous i uns altres se n’aniran als mateixos de sempre però ambdós ho farem amb les mateixes ganes de viure experiències plaents. Viatjant ens adonem que amb poc tenim suficient per estar a gust.

En una maleta o motxilla de tot just 12 quilos cap tot el necessari, un ordinador i una mica de roba, després en les butxaques dels pantalons o de la jaqueta portem el telèfon, el passaport i la cartera de diners. Amb aquest kit de supervivència tenim la base per gaudir on anem, fins i tot en la nostra llar (llit, taula, cadires i sofà). Acabo de resumir la filosofia de vida del viatger, ser minimalista i no acumular objectes innecessàriament, ser pràctic!

