Viure el present intensament, sense retreure’ns sobre el que hàgim fet o deixat de fer en el passat. Gaudir de cada moment a plenitud. Aquesta és la manera de ser més alegres. Viu un present d’èxits en què aquesta alegria de viure sigui una constant, que t’ajudi a fer fora els temors, les inquietuds i les tristeses. En realitat, has de tenir clar que la felicitat no és posseir moltes coses sinó la manera com aconsegueixes obtenir-les.
Gaudeix cada dia del que ets, del que tens, del que has aconseguit. I no oblidis que la felicitat va de la mà amb l’autenticitat, la bondat, l’agraïment i totes les virtuts. Tot el que té de bo porta alegries. Busca el que és bo per a aconseguir aquesta alegria de viure.
El perdó, l’agraïment i la bondat donen alegria. Per a ser feliços, de vegades, no cal cap condició prèvia, hi ha persones que sempre són felices, se senten a gust amb la vida que porten i amb el que posseeixen i, d’altres, en canvi, també tenen totes les condicions per a sentir-se realitzades, però són profundament infelices.
Les persones alegres i somrients resulten més cridaneres, generen l’acostament dels altres, faciliten la comunicació i conserven durant més temps les relacions.
L’alegria és una emoció expressiva que ens fa sentir físicament més lleugers, contents, extasiats, ens convida a somriure a la vida, a mirar amb amor i agraïment cada petit instant que anem experimentant.
Viure amb alegria i optimisme és saber donar sentit a la vida, gaudir de les nostres activitats diàries i compartir-les amb els éssers que estimem.