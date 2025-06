“Viu l’estiu”: activitats turístiques entre natura, cultura i tradició a Sant Julià

Diversió assegurada aquest estiu a Sant Julià de Lòria (Comú de Sant Julià)

El Comú de Sant Julià de Lòria ha organitzat una àmplia varietat d’activitats turístiques per a aquest estiu, pensades per a tots els públics. L’activitat que dona el punt de sortida al programa estival és la caminada pel Camí de la Senyoreta, teatralitzada i musicalitzada, amb l’objectiu d’endinsar el públic en les històries i llegendes de la parròquia. Una de les novetats d’enguany és el recorregut per les cases i carrers de Sant Julià de Lòria, que permetrà als visitants viatjar entre l’edat mitjana i el segle XX a través de la història d’aquests espais.

Seguint la mateixa línia de novetats, aquest estiu també s’estrena el Camí Macarulla: ‘el Món Trapella d’en Llimoi Carnús’, un itinerari ple de reptes i jocs per a gaudir en família, així com la nova ubicació de la Tamarro LAU a Sant Cristòfol.

Pel que fa als tallers, el taller de remei ancestral tindrà lloc el 8 de juliol i servirà per a elaborar un ungüent natural per a les picades, a més d’una explicació dels principis bàsics de la medicina tradicional mediterrània. El 9 de juliol es durà a terme el taller de cuina amb plantes silvestres. I el 12 de juliol, hi ha programada una sortida etnobotànica a càrrec de la farmacèutica i dietista-nutricionista Canòlich Álvarez. L’activitat es desenvoluparà per camins lauredians amb l’objectiu d’ampliar els coneixements sobre les plantes que es troben en l’entorn natural.

Fins a l’agost, estarà disponible l’activitat ‘Moments’, un camí de benestar per al descobriment personal i el contacte amb la natura.

A més, fins al setembre, es podran realitzar ‘Banys de bosc’, una passejada amb guia privat i esmorzar inclòs. Tota la informació i inscripcions es poden trobar a beforest.org.

Durant tot l’any es pot gaudir de l’itinerari turístic de 20 quilòmetres entre La Rabassa i La Peguera, amb circuits de punts d’interès. També es poden visitar els miradors, utilitzar els pals selfie, recórrer camins de senderisme i explorar circuits de cicloturisme.

Pel que fa al patrimoni religiós, es poden visitar diferents esglésies d’interès històric i cultural. L’església de Sant Julià i Sant Germà de Lòria, situada al centre de la parròquia, roman oberta tot l’any i ofereix un espai de recolliment i valor arquitectònic. A partir de l’1 de juliol i fins al 31 d’agost, també es podrà visitar el Santuari de la Mare de Déu de Canòlich, així com l’església romànica de Sant Serni de Nagol.

Cada activitat té els seus horaris específics, i la gran majoria requereixen inscripció prèvia i pagament. Per a més informació, es pot consultar el programa a la pàgina web visitsantjulia.com o dirigir-se directament a l’Oficina de Turisme de Sant Julià de Lòria.