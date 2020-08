Viu la vida: Passejar, l’exercici físic més senzill

Avui dia tenim la sort que la tecnologia ens facilita poder estar en contacte amb amics i família sense sortir de casa, a través de videoconferència o de missatgeria instantània com Whatsapp. Posa’t un horari limitat per parlar per telèfon i socialitzar “virtualment”.

L’esport aporta molts beneficis per a la salut i la qualitat de vida, no només en el físic. Ajuda a oblidar preocupacions i a relacionar-te amb altres nois de la teva edat.

Avui dia, la quantitat de nens i adolescents que tenen sobrepès o són obesos és molt més gran que abans. L’exercici regular ajuda a prevenir els greus problemes de salut que s’associen amb el sobrepès o obesitat.

Practicar esport a l’aire lliure és fàcil. Caminar, córrer o anar en bicicleta són activitats gratuïtes i a l’abast de qualsevol i altres com, el rem, golf, esquí, equitació o activitats d’equip poden necessitar de més infraestructura, però no per això menys aconsellables.

Totes elles poden realitzar-se en grup i això ens ajuda a socialitzar-nos i relacionar-nos donant-nos un plaer extra en realitzar aquesta activitat esportiva en companyia d’altres.

S’ha comprovat que el nivell d’hormones de la felicitat que es genera fent esport a l’aire lliure és més gran que en un espai tancat, i si a més es fa en grup amb familiars o amics, el plaer augmenta encara més.

És evident que fer mitja hora de carrera contínua per un parc, o per un circuit urbà és més gratificant per als sentits que fer-ho en una cinta, davant d’una televisió i al costat d’altres deu desconeguts que troten en cintes o pedalegen a bicicletes al costat de la teva. A més biomecànicament és molt millor córrer en circuits naturals, ja que s’exerciten tots els músculs i tendons de les extremitats en haver-hi canvis de direcció, de desnivell i fins i tot de ritme, i això és molt important a nivell de propiocepció i coordinació de turmell i genoll i de l’enfortiment de totes les cadenes musculars.

Per completar un bon exercici en un parc podem portar una goma elàstica que lligant a un arbre o pal ens pot ajudar a realitzar exercicis de braços, tronc o cames. I si és possible, és important aprofitar les hores de sol, ja que influeix en l’obtenció de la vitamina D.

És important recordar també que a la tardor cal extremar les cures personals, com ara portar una roba transpirable adequada i realitzar una bona hidratació, ja que en èpoques fredes encara que no ho sembli també perdem molt líquid. I si vivim en grans ciutats intentarem córrer en parcs o zones enjardinades evitant els carrers molt transitats i sobretot les hores punta en què pot haver-hi més contaminació.

Cal seguir practicant esport a la tardor, hivern i en cas de ser possible combinar un entrenament més aeròbic de fons i resistència a l’aire lliure mitjançant carrera o bicicleta, i un component més específic al gimnàs, en el qual es pot potenciar un treball muscular i d’estiraments aprofitant les màquines i el personal qualificat d’aquests centres.

Si ets capaç d’aixecar-te del sofà, aconseguiràs beneficiar-te del que suposa suar en el fred i fins i tot t’encantarà.