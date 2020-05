Viu la vida: Moltes felicitats a totes les mares

Aquest va dedicat a totes, les que són mare, s’han casats o solteres o del mateix sexe, o com a mi em va passar, vaig ser criada per la millor del món, la meva àvia Maria (la meva mare). Avui vull agrair tota la saviesa i valors que humilment has sabut transmetre al llarg de la vida. Potser jo no tingui grans riqueses, però et vaig tenir a tu. Ara entenc tots els teus consells, els teus renys i enutjós dels quals feien córrer llàgrimes en les meves galtes sense adonar-me jo que portaven el seu propi ensenyament.

Per això ser mare no vol dir només canviar bolquers, escalfar biberons o barallar-te amb els purés. Aquest només és el començament, el moment en què una mare s’adona que és capaç de fer qualsevol cosa per un món al què ha donat la vida. Aquest món és aquest fill en el qual hi ha milions d’il·lusions .

Ser mare significa canviar la teva vida, el teu temps i la teva forma de pensar pels teus fills. Significa donar tot el cor i lliurar les forces cada dia per tirar als teus fills endavant i ensenyar-los a viure.

Significa tenir una raó de ser per a la resta de la teva vida. Voler aprofitar i esprémer cada moment al màxim. Tenir sentiments oposats en veure com els teus fills creixen, sentint aquesta i nostàlgia quan avancen donant passos de gegant per la vida.

Si hi ha un amor que puguem anomenar veritable és l’amor sincer d’una mare, un amor que al seu torn és etern i infinit. En realitat, ser mare implica seguir els passos d’uns petits mestres, els fills, fins que es fan grans. Amb només existir i sense saber-ho els fills els ensenyen a estimar de manera incondicional.

Ser mare vol dir mai més estar sola en el pensament, ja que una mare sempre pensa doble: pels seus fills i per ella. Una mare se sent tremendament afortunada perquè sap que els seus fills són el tresor més gran que podria tenir.

La maternitat no vol dir somriure sempre, sinó també plorar a mars. Requereix moltes nits d’insomni fonent al coixí en un asfixiant abraçada. Significa una infinitat de preocupacions; hores de córrer darrera dels seus fills; dies, mesos i anys inventant centenars de maneres per camuflar les verdures i el peix; aguantar baralles i tolerar amb tota la paciència del món la infinitat de coses sense sentit que té la vida.

Cap idioma pot expressar el poder, bellesa i heroisme de l’amor d’una mare

A una mare li fa més mal que a ningú dir NO als seus fills, reptar-los, mesurar les seves forces, veure’ls caure, abandonar els seus somnis o desaprofitar les seves capacitats. Però coneix la importància dels límits i pretén que els seus fills els aprenguin.

Una mare no pot viure pels seus fills però sí procura compartir el màxim amb ells. Per això, una mare intenta cada dia cosir unes ales enormes i lleugeres que permetin als seus fills volar molt alt.

Una mare vol que als seus fills els vagi tot bé a la vida, però també vol que hi hagi tempestes i aprenguin a navegar en alta mar. Sap que els seus fills han de passejar de la mà dels seus dimonis, alliberar-se de les càrregues i ensopegar mil vegades amb la mateixa pedra.

Veuen millor que ningú els defectes en els seus fills, però, els accepten i mai els amaguen. Saben si els seus fills no estan bé amb només mirar-los, ja que les mares són les més expertes detectores d’emocions.

Cap idioma pot expressar el poder, bellesa i heroisme de l’amor d’una àvia per mi personalment (mare).