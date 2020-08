Viu la vida: Els gossos i els humans

Els animals són éssers realment extraordinaris, que ens ensenyen innombrables valors i el veritable significat del respecte. Lamentablement, l’ésser humà no ha sabut respectar-los com es mereixen.

Respectar els animals és una cosa que no hauria de qüestionar se, ja que tots els éssers humans hauríem de ser conscients de l’important que és el respecte cap a qualsevol ésser viu.

Ser un bon amo d’un gos sovint pot ser bastant desafiant. Amb un gos al teu costat arriben moltes responsabilitats i deures. Sense esmentar que ensenyar al teu gos les regles bàsiques de la casa pot ser una tasca descoratjadora però al mateix temps, tenir un gos a la teva vida pot ser molt gratificant.

Quan tens un gos a casa, sempre tindràs una mica del que riure. Només veure el teu gos saltar sense pensar-ho dues vegades pot ser bastant divertit. De la mateixa manera, hi ha molt que pots aprendre del millor amic de l’home. Després de tot, qui no aprecia la capacitat d’un gos de viure simplement el moment present i gaudir cada segon del dia? Si tens un gos en la teva vida, està gairebé garantit que el teu gos no és només una altra mascota sinó una part important de la teva família.

Els gossos són molt observadors i curiosos. Per aquesta raó és molt probable que et coneguin per dins i per fora amb totes les teves rutines i trets de caràcter. És per això que molts propietaris de mascotes estan convençuts que els gossos els entenen molt millor del que s’entenen a si mateixos.

Un gos pot ser una meravellosa addició a la teva vida que no només agrega molta felicitat a la teva vida familiar, sinó que també pot tenir beneficis per a la salut. Quan tens un gos, ja no hi ha excuses per no donar un refrescant passeig a l’aire lliure. De fet el teu gos segurament et recordarà que ja és hora de portar-lo a l’exterior.

Qualsevol persona que hagi tingut un gos entén la sensació que tens quan el teu gos et veu de nou (encara que només faci unes hores que te n’has anat) i es torna boig d’alegria.

Com si li hagués passat el més meravellós del món. I simplement ets tu arribant a casa.

Tot aquest afecte i lleialtat fan que creis uns llaços que només són comparables amb els de persones molt properes a tu.

El meu gos Drac el dia 28/07/20 ha fet cinc anys que ja no està entre nosaltres.

Ara mateix donaria el que fos per haver de fer qualsevol d’aquestes coses que deia. Encara que fossin les més pesades, i que menys ve de gust fer. Perquè el buit que ha deixat en la meva vida i en el de la meva família és grandíssim. Hi ha centenars de detalls, situacions i actes diaris que contínuament et recorden que et falta alguna cosa importantíssima en la teva vida.

El gos és un animal que dona lliçons d’humanitat.