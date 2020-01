Benvolgudes Majestats d’Orient o Estimats Reis Mags,

Aquest any no us demanaré res per a mi, perquè em deixeu la nit del 5 al 6 de gener, i és que per a mi no tinc res a demanar, i és com sou Mags i ho sabeu tot, el que anava a demanar-vos m’ho heu portat ja durant tots els anys que m’heu visitat.

Així que havia pensat desitjar grans coses, com la pau al món, un plat de menjar a taula de cada ésser humà o que millori l’economia mundial. Això estaria bé, sens dubte, però ja posats, m’agradaria ser una mica més realista. Perquè quan un demana “la pau al món”, com es comença a aconseguir aquesta pau? Quan un demana més solidaritat, més tolerància, més respecte. D’on surt tot això? analitzant t’adones que, com no podia ser d’una altra manera, si vols canviar el món, canvia’t a tu mateix. I és que no és fàcil complir ni tan sols els compromisos que adquirim amb nosaltres mateixos. Això em porta a demanar-vos, estimats Reis Mags, una sola cosa: la capacitat de comprometre i dur a terme els canvis que em proposi.

Gratitud. El meu primer pensament als matins serà donar gràcies pel que tinc, pel que sóc, i pel que faig. Em vaig a fixar majoritàriament en el que ja està amb mi, i no en el que em falta. Donar gràcies, tenir gratitud cap a mi, cap a les persones i cap al món és el primer pas per a la plenitud.

Em faria molta il·lusió que tots llegeixin,estudiem i viatgem una mica més; perquè sé que així és com s’aprèn a viure i a comprendre el diferents cultures d’altres països.

El que sí faré és fer els meus peticions per a algunes persones que ho necessiten moltíssim:

Una bossa plena de somriures i il·lusions, per repartir-les entre aquells que van perdre la seva a causa de la malaltia, la pobresa, la soledat i molts més problemes.

Sabates amb soles forts per donar-los als que les desgasten dia a dia recorrent els carrers buscant una feina.

Fe, que hi ha molta gent que avui ha deixat de creure fins i tot en el mateix ésser humà.

Temps per sentir, temps per viure, temps per compartir amb els éssers estimats i amics.

I en particular, per a tots els amics i amistats, als quals estimo molt, salut, amor, felicitat i si pot ser, que no els falti treball.

Aspiro a que el 2020 siguem una mica més conscients que vivim en un planeta únic i irrepetible i que hem de cuidar per a les generacions que han de venir.

Dedicaré més esforços a complir totes aquestes promeses, però, estimats Reis Mags, sobretot lluitaré amb més afany i decisió per les coses en les que crec.

Com bé sabeu cada any em fixo uns lemes per tenir-los presents davant meu, penjats a la paret de la meva cuina, i per meditar cada matí fins a l’1 de gener de l’any que ve, de manera que es converteixin en l’important en la meva vida aquest any, i el que us vaig a demanar és tota l’ajuda i la màgia de la que esteu proveïts, perquè jo pugui complir.

Finalment, vull demanar-vos, encara que sé que estareu esgotats després de repartir tants regals, ja que us aneu de buit, si podeu portar i fer desaparèixer aquesta gran crisi que tant de mal està fent a tantes famílies destrossades per la pèrdua de la feina, podent recuperar així la seva dignitat i felicitat.

I finalment, volia demanar-vos que si no podeu portar-me el que us demano, no importa, només vull que porteu regals als nens que no tenen res, i aquelles persones que no tenen, ni per menjar ni per abrigar, ells necessiten els seus regals i il·lusions molt més que jo, si us plau no us oblideu de repartir felicitat i molta salut aquest Nadal, és el més important de la vida, i moltes vegades se’ns oblida.

Gràcies estimats reis mags meus per la serenitat, pau, plenitud, harmonia que em veu regalar per la meva ment i el meu cor.