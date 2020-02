Avui dia, hi ha llocs cèlebres pels seus festejos tradicionals i espectaculars, que atrauen el turista i a l’amant dels costums de cada lloc, com ho són el Carnaval de Rio, el de Santa Cruz de Tenerife, el de la República Dominicana, amb les seves diferents expressions, etc. En els diferents llocs el carnaval se celebra de formes similars, ja que sempre es presencien desfilades de carrosses, comparses formades per grups de màscares o ballarins vestits amb un mateix estil que caracteritza a cadascuna d’elles, màscares representant a diferents personatges reals o al·legòrics, així com balls de disfresses i diversió amb cotilló, típic d’aquesta data.

En alguns llocs s’estila que les màscares persegueixin els vianants i s’utilitzen per espantar, donar cops no massa forts, o fer riure; en altres llocs és típic l’ús de serpentines, paper picat, escuma molesta, i fins mullar amb aigua, en poms, globus i recipients.

El Carnaval és una festa coneguda en un mitjà d’expressió que molts nens valoren i gaudeixen. Descobreix com fer-ho sense deixar d’inculcar valors positius ni d’ensenyar tradicions. La majoria dels centres educatius inclouen sempre alguna activitat relacionada amb la festa de carnaval, i això té diverses raons de ser. La tradició, la festa, el treballar amb la imaginació dels més petits. L’educació infantil és un àmbit excel·lent per treballar els valors durant la festa de carnaval. Els docents i els responsables de les aules compten amb diversos mitjans per fer-ho: triar una unitat temàtica. Després d’aquesta primera elecció arriba el moment que els educadors anomenen el “joc simbòlic”. És aquí on entren en joc el vestuari i el maquillatge, que els nens prendran sempre com a elements lúdics. També és un bon moment per donar a conèixer algunes tradicions. Finalment, sempre és recomanable que en escollir la disfressa es representin personatges que encarnin aquests valors que volem transmetre, com el civisme, la pau, la convivència i la interacció positiva amb els altres.

Per totes aquestes raons, el carnaval pot ser una excel·lent activitat en família. Podeu, per exemple, acompanyar als vostres fills si es disfressen d’alguns dels seus personatges favorits del món de l’animació. No obstant això, és més recomanable que els nens deixin volar la imaginació i tractin de trobar una disfressa més creativa, si pot ser fabricada per ells mateixos. A les nostres mans està buscar al fons d’armari i posar imaginació a l’hora de combinar o desfer camises, pantalons, corbates, faldilles, roba de taula, llitera o el que calgui. Aquí tot s’hi val a l’hora de sortir de Carnaval.

Si pinto la meva cara

amb molts colors

i adorno el meu vestit

amb cintes i flors,

si canto cançons

i porto antifaç,

riu-te amb mi

perquè és carnaval.