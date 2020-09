Viu la vida: A quina hora han d’anar al llit els nens per anar a l’escola?

El son és de suma rellevància per al correcte desenvolupament físic i mental dels nens. Per això, cal conèixer i aplicar les recomanacions pel que fa a les seves hores de descans.

L’inici de l’etapa escolar, bé sigui en una escola o en una escola infantil, suposa grans canvis per als nens. Un dels més significatius és la necessitat d’adaptar els horaris del son. Ara hi ha una obligació que ens limita. Per això, en aquest article et et proporcionarem certes pautes sobre l’hora a la qual han anar a dormir els nens.

El son és una funció elemental per al correcte desenvolupament físic i mental dels petits. Durant el descans s’alliberen importants hormones que regulen el seu creixement i el seu procés metabòlic. Però, a més, en aquest moment es creen i enforteixen connexions neuronals que influeixen en l’aprenentatge i la creativitat. Dormir prou és imprescindible perquè el nen pugui integrar les seves vivències i assimilar nova informació.

La manca de son pot generar somnolència diürna, problemes de concentració i irritabilitat. A més, s’ha relacionat aquesta situació amb un major risc de patir hiperactivitat. Per això, és important que coneguem les necessitats de l’infant i li procurem un descans de qualitat.

Sens dubte, un dels factors més rellevants a l’hora de determinar a quina hora han de anar a dormir els nens és la seva edat. Tot i que els requeriments van disminuint a mesura que l’infant creix, no es recomana que cap menor de nou anys dormi menys de 10 hores. A partir d’aquí, hi ha certes directrius que podem tenir en compte.

Fins als tres anys d’edat, els nens necessiten dormir una mitjana d’ entre 11 i 13 hores. Amb aquesta informació, hem de fer un càlcul en funció de l’hora a la qual s’hagi d’aixecar. Si el petit entra a l’escola a les 9:00 h i necessitem una hora per esmorzar, preparació i trasllats, s’haurà d’aixecar a les 8:00 h. Tenint en compte això, no l’hauríem de gitar més tard de les 20:00 o 20:30 h.

Entre els tres i els cinc anys, els nens requereixen unes 10-12 hores de son. Tot i que la necessitat és una mica menor, hem de tenir en compte que a aquesta edat són molts els col·legis que suprimeixen la migdiada. És a dir, tot el seu descans dependrà de la son nocturna. Per això, si s’aixeca a les 8:00 h, seria aconsellable que es fiqui al llit al voltant de les 20:45 h.

Dels sis als nou anys, el recomanable és que el petit dormi entre 10 i 11 hores. Per tant, pots anar fent petites reduccions amb cada curs escolar, procurant sempre que es respecti el mínim de 10 hores.

A partir dels 10 anys, l’exigència no és tan estricta. El nen comença a sentir-se més gran i reclamarà un horari més ajustat al seu nou estatus. En aquest cas, 9 hores de son poden ser suficients. Pel que, en aixecar-se a les 8:00 h, haurà d’anar a dormir al voltant de les 22:15 h.

Hi ha adults que amb sis hores de son es desperten frescos i clars, i d’altres que necessiten més de vuit hores. Amb els nens passa el mateix: no tots tenen les mateixes necessitats.

Si al petit li costa treball despertar-se i es troba irritable i desconcentrat durant el dia, caldrà augmentar les seves hores de son. Per contra, si es desperta abans d’hora actiu i clar, podrem permetre que es fiqui al llit una mica més tard. També hem de tenir en compte el nivell d’activitat física que realitza el nen, ja que influirà en que arribi més o menys cansat a la fi de el dia.

Finalment, recordem que anar a dormir no és el mateix que dormir-se. Rituals com xerrar al llit o llegir un conte ocupen un temps que hem de tenir present a l’hora de planificar els horaris. Potser és necessari anar-se’n al llit quinze minuts abans per dur a terme aquesta activitat sense que afecti les hores totals de son.