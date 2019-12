Quan en la vida ens referim a algú dient que té vista d’àguila o en el món empresarial se’n diu àguila a algú, sol fer referència al fet que té una bona visió d’allò que ha d’esdevenir.

Gairebé com si pogués preveure els esdeveniments. Hi ha diverses frases que fan referència a la visió. Una altra seria tenir vista de linx, o tenir ull clínic. És curiós que utilitzem símils en l’àmbit que sigui que fan al·lusió al sentit de la vista. Encara que potser no sembla tan estrany si entenem que al dir que algú té bona vista ens referim sens dubte a aquest sentit tan meravellós de poder veure les coses amb nitidesa absoluta i a gran distància.

Per aquest motiu han aparegut tantes i tantes frases fetes que al·ludeixen a aquest sentit. La vista és una cosa que hem de cuidar tant en sentit literal com figurat. Per figurat em refereixo a escoltar als nostres instints, a saber ordenar al nostre cap els esdeveniments viscuts i a escoltar la veu de l’experiència per a poder reaccionar.

A col·lació del que acabo de dir aquesta frase em sembla fantàstica “La vista és la funció dels ulls, però la visió és la funció del cor”. Com a colofó final aquest proverbi alemany per a la reflexió: “Els ulls es fien d’ells mateixos, les orelles es fien dels altres”.