Visites guiades teatralitzades al Museu Casa d’Areny-Plandolit des del punt de vista d’una de les filles

Al llarg dels anys el Museu Casa d’Areny-Plandolit s’ha ensenyat als visitants de moltes maneres diferents: visites guiades generals, visites específiques d’algun element concret, visites en format teatral en una de les sales del museu o visites teatralitzades guiades pels principals personatges de la família.

Aquest estiu s’ha decidit recuperar aquest darrer format de visita, en el qual s’explicarà la casa i la seva història des del punt de vista d’una de les filles de Don Guillem, Assumpta d’Areny-Plandolit.

Ella va conèixer la casa d’Ordino com a lloc d’estiueig on va passar la seva infantesa. Lis Caubet interpretarà aquest personatge, que acompanyarà els visitants per les estances de la casa i les explicarà segons els seus records de nena.

Les primeres sessions seran el dia 4 d’agost, en què s’oferirà una sessió a les 20 h i una altra a les 21.30 h. L’assistència a les visites és gratuïta, però cal fer reserva prèvia obligatòria, ja que la capacitat és limitada. Per a reservar cal trucar al telèfon (+376) 836 908.