Coneguda també amb el nom de “Petita Roma” la República de Moldàvia, situada al sud-est d’Europa, és una exrepública soviètica que abans de la seva annexió a Rússia pertanyia a Romania, i d’aquí la seva mescla de cultures, reflectida tant en els seus costums i tradicions com en la seva arquitectura. D’aire cosmopolita, té una gran oferta cultural i és dels països més verds d’Europa.

Es pot viatjar des de Barcelona i Madrid amb vol directe amb la companyia AirMoldova o amb altres companyies fent escales. El millor moment per a visitar el país , és sens dubte, primavera i estiu.

És un país petit, aproximadament de la grandària de Catalunya, però amb la meitat d’habitants, uns tres milions i mig.

La moneda utilitzada és el Leu o Lei (en plural) i pot canviar-se en la majoria de supermercats, bancs i joieries del país, per la qual cosa millor no fer-ho en els aeroports ja que resulta més car.

És una nació gairebé desconeguda per la majoria d’europeus, la qual cosa permet que encara guardi la seva veritable essència a causa de la baixa afluència de turistes. L’idioma és el moldau, i encara que en diuen així, en realitat es tracta del Romanès, amb variació en l’accent. El segon idioma del país, és el rus. L’anglès no és gaire conegut, excepte per la gent jove, els recepcionistes d’hotel i alguns cambrers dels restaurants més coneguts.

A Moldàvia es menja bé i a bon preu. Imprescindible menjar en El Placinte. La seva decoració, et sorprendrà. Les seves parets estan plenes de símbols moldaus i làmpares multicolors. El nom d’aquest restaurant, ve del seu plat estrella, el placinte, un pa fregit farcit de formatge, col, patates i carabassa. Altres plats típics són la Mamaglia (saborós pa de d’intens color groc i que sol servir-se amb carn picada, formatge, carn fregida i crema), la Rachitura Moldovanesca que és carn de porc amb salsa de pebre, el Bors (sopa de pollastre acompanyada de verdures, llegums i carn variada), o el Galusile (plat fet amb arròs, carn de porc i verdura variada), entre altres.

La major part del territori es troba entre dos grans rius , el Dniéster i el Prut. Malgrat no tenir costa, en el cor de Chisinau, la seva capital, està el Llac Valea Morilor , en la riba del qual s’ha habilitat una platja amb sorra en la qual poder banyar-se, pescar i passejar amb barca.

PRINCIPALS LLOCS PER VISITAR A MOLDÀVIA

CHISINAU. La capital va ser reduïda a runes durant la Segona Guerra Mundial i va sofrir un terratrèmol el 1940, però després de la seva reconstrucció continua conservant el seu encant degut a la seva fusió de cultures. En ella es poden visitar llocs com: la catedral metropolitana, l’arc triomfal, el carreró dels escriptors romanesos, la casa de Pushkin , La Torre de l’Aigua o els parcs Valea Morilor (comentat anteriorment), Izvor i Dendrariu.

Per Eva Remolina