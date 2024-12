Visitar Cadis en tres dies

Panoràmica parcial de la ciutat de Cadis amb el mar al fons (Getty images)

Cadis, és una de les ciutats més antigues d’Europa, amb més de 3.000 anys d’història. Les seves platges, carrers estrets, patrimoni històric i un ambient acollidor la converteixen en una destinació fascinant per a una escapada de tres dies. A continuació, et proposem un itinerari per aprofitar al màxim la teva visita a Cadis.

Dia 1: El centre històric

És fàcil de recórrer a peu, i la seva estructura de carrers estrets i places plenes de vida li dona un encant especial.

La Catedral de Cadis

La primera parada és la imponent Catedral de Cadis, també coneguda com la “Catedral Nova.” Aquesta església barreja estils barroc i neoclàssic, i té una façana majestuosa que destaca amb la seva cúpula daurada. Pujar a la torre ofereix una vista panoràmica de la ciutat i el mar.



El Teatre Romà

Molt a prop de la Catedral es troba el Teatre Romà, construït en el segle I aC i descobert per casualitat l’any 1980. És un dels teatres més antics de la Península Ibèrica, i pots visitar-lo gratuïtament per a submergir-te en l’antiguitat romana de la ciutat.



El Barri de la Viña

Dedica la tarda a passejar pel Barri de la Viña, una de les zones més típiques de Cadis. Aquest barri de pescadors és conegut per la seva atmosfera autèntica i és el lloc ideal per a tastar el famós “pescaíto frito” i la tortilla de camarones en alguna de les seves tavernes tradicionals.





Dia 2: Museus i passejades per la badia

Comença el segon dia amb una visita cultural i després gaudeix d’un passeig al llarg de la costa.

Museu de Cadis

Aquest museu ofereix una visió completa de la història de la ciutat, amb col·leccions que van des de l’època fenícia fins al segle XX. Destaquen les estàtues dels sarcòfags fenicis i les pintures barroques d’artistes com Zurbarán.



Torre Tavira

La Torre Tavira és una de les torres vigies més emblemàtiques de Cadis, i des del seu terrat podràs gaudir d’una altra vista panoràmica. Aquí es troba també una cambra fosca que projecta imatges en viu de la ciutat, una experiència única per a veure Cadis d’una manera diferent.



Passeig Marítim i Parc Genovès

A la tarda, relaxa’t passejant pel Passeig Marítim i visita el Parc Genovès, un oasi verd amb plantes exòtiques i jardins acuradament dissenyats. Aquest parc és perfecte per a prendre un descans i gaudir de la tranquil·litat.





Dia 3: Platges i excursions pels voltants

El darrer dia pots dedicar-lo a les platges i a alguna excursió als voltants de la ciutat.