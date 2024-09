Visita oficial del síndic general a l’Assemblea Nacional d’Armènia

Carles Ensenyat saludant a Alen Simonyan, president de l’Assemblea Nacional d’Armènia (Assemblea Nacional d’Armènia)

El síndic general, Carles Ensenyat, es troba fins aquest dimarts de visita oficial a Armènia convidat per Alen Simonyan, president de l’Assemblea Nacional de la República d’Armènia. Al llarg d’aquest dilluns, el síndic general ha mantingut una reunió bilateral amb el seu homòleg, Alen Simonyan, en la qual s’ha proposat iniciar una cooperació entre els dos parlaments, especialment, pel que fa a potenciar les comunicacions entre les comissions de Política Exterior. A més, s’ha tractat com millorar la cooperació bilateral en temes d’interès per als dos països, com ara el turisme.

Una altra de les trobades que ha mantingut Carles Ensenyat, ha estat amb la Comissió de Relacions Exteriors del parlament armeni. A la reunió, en la qual hi han participat les parlamentàries Hrispine Grigoryan i Maria Karapetyan s’ha parlat al voltant del potencial que pot tenir per als dos països l’intercanvi d’experiències en l’àmbit educatiu, econòmic i de l’esquí. A més, Grigoryan i Karapetyan han ressaltat les bones relacions entre les delegacions andorranes i armènies en els organismes internacionals en què coincideixen.

En aquest cas, la visita a Armènia s’emmarca en les bones relacions existents entre els dos parlaments. Des de la república asiàtica s’ha aprofitat que la trobada de presidents de parlaments de petits estats europeus es fa Malta, en la qual participa el síndic general, Carles Ensenyat, per a convidar-lo a fer una petita estada al país just abans de l’inici d’aquest certamen que comença dimecres.

A més, la trobada entre representants dels dos parlaments també s’emmarca en el fet que Armènia participarà en dues reunions d’alt nivell que organitzarà el Consell General i que tindran lloc al Principat d’Andorra. D’una banda, la reunió de la Regió Europa de l’APF que se celebrarà l’octubre de l’any 2025 i, de l’altra banda, la reunió de tardor de l’OSCE-PA l’any 2026.