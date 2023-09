Visita institucional del ministre de Cultura i Educació de San Marino

El síndic, Carles Enseñat, amb el ministre de Cultura i Educació de San Marino, Andrea Belluzzi (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, ha rebut, aquest dijous, al migdia, a Casa de la Vall, a una delegació de San Marino encapçalada per Andrea Belluzzi, ministre de Cultura i Educació, acompanyat de Francesco Morganti, secretari d’estat de Cultura i Educació, i Luca Brandi, ambaixador de San Marino a Andorra.

La trobada ha inclòs una breu reunió amb la delegació de San Marino al despatx del síndic a Casa de la Vall en la qual també hi ha participat Carles Álvarez-Marfany, ambaixador d’Andorra a San Marino. La conversa ha servit per a estrènyer llaços en matèria cultural entre els dos països i comentar les pròximes grans cites culturals amb presència o organització dels dos països com ara el L’Andart que acull Sant Julià de Lòria fins al novembre o la participació en la Biennal de Venècia.

Durant la visita, el síndic general ha fet una breu explicació sobre el funcionament del Consell General i la història parlamentària d’Andorra aprofitant el recorregut per la Casa de la Vall.