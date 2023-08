Visita guiada per Ordino per a conèixer el seu art barroc

Retaule del Roser d’Ordino (SFGA)

Les Nits d’estiu als museus proposen l’activitat “Barroquitza’t”. El punt de sortida de la visita guiada serà el Museu Casa d’Areny-Plandolit, a la parròquia d’Ordino. Tindrà lloc el divendres, dia 25 d’agost, a les 19 hores. L’activitat és gratuïta, però hi ha places limitades, per la qual cosa, la inscripció prèvia és obligatòria. El telèfon de contacte per a inscripcions és el (+376) 836 908.

Durant l’època moderna Andorra viu un moment d’abundància que es veu reflectit en la construcció i modernització de les esglésies del país amb retaules, escultures i pintures d’estil barroc. Encara que el país compta amb innombrables manifestacions d’aquest estil, sempre s’ha donat més protagonisme a les mostres d’art romànic. La ruta guiada “Barroquitza’t” vol donar a conèixer algunes de les peces més importants del barroc que es conserven al país amb un itinerari pel poble d’Ordino.