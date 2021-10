Visita guiada al jaciment arqueològic de l’antic pati de les Monges de la Seu d’Urgell

Aquest pròxim divendres 8 d’octubre, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2021 i dins del cicle Desenterrant el Passat, tindrà lloc la visita guiada ‘Descoberta arqueològica i vestigis de la muralla al jaciment de l’antic pati de les Monges’, que anirà a càrrec de l’arqueòleg Òscar Augé.

La visita és gratuïta i s’iniciarà a les set de la tarda al mateix pati de l’edifici de les Monges. Per a poder-hi assistir cal inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/espaiermengol/ Per a més informació sobre aquesta visita es pot contactar a info@espaiermengol.cat

En aquesta visita es podrà conèixer la segona fase de l’excavació en aquest jaciment situat al centre històric de la Seu d’Urgell, que va finalitzar a mitjans del passat mes d’agost i que ha permès localitzar un tram d’uns 12 metres de longitud del basament de l’antiga muralla baix medieval que tancava la ciutat pel nord-est.

Vestigis de la muralla

Aquesta estructura defensiva hauria estat bastida entre finals del segle XIV i mitjans del XV, i va integrar els diversos creixements urbans que al llarg dels segles XIII i XIV s’haurien anat desenvolupant extramurs del primer recinte murallat de la Seu d’Urgell, època a la qual correspondrien les restes de cases i del carrer descoberts l’any 2020 en aquest mateix espai, en el decurs de les obres per construir una central tèrmica de biomassa.

A banda de la muralla, la intervenció ha permès documentar la continuació d’un paviment empedrat, ja localitzat en part l’any passat, i que correspondria a una gran plaça dels segles XVII i inicis del XVIII, la qual està feta damunt de les restes de les estructures medievals, que en aquells moments ja estarien enrunades i segurament mig cobertes de terra.

Després de la intervenció, el sector on s’ha treballat enguany ha estat cobert amb una lona per tal de protegir les restes fins a la represa dels treballs, ja durant l’any vinent. En aquest sentit, a partir d’ara es començaran a planificar i definir les actuacions futures que caldrà dur a terme en el jaciment, que consistiran en acabar d’enderrocar les restes del paviment de formigó del pati en els punts on no s’ha tret aquest any, i enretirar els nivells de terra acumulats a sota, i després fer l’excavació en diferents fases de tota l’àrea per descobrir les restes del barri baix medieval, de cara a la seva consolidació i museïtzació posterior.