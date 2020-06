Visita guiada al barri de Santa Magdalena, dimecres 1 de juliol

El proper dimecres, 1 de juliol, se celebrarà una visita guiada pel barri de Santa Magdalena de la Seu d’Urgell, a càrrec de diferents membres de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.

La visita, prevista inicialment dins del cicle “Parlem d’Història”, que no s’ha pogut celebrar a causa del coronavirus Covid19, està organitzada per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, i compta amb la col·laboració de l’església de Santa Magdalena, de la qual aquest any es commemora el cinquantè aniversari de la seva inauguració. Us adjuntem el cartell de l’acte.

Atesa la situació actual, es prega que es tingui en compte:

-La visita té un número limitat de places. L’aforament total és prou ampli però en tot cas, un cop s’arribi al màxim previst, no es podran fer noves inscripcions a aquesta activitat.

-És OBLIGATÒRIA la inscripció prèvia a la visita, que gestionarà l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, ja sigui de forma presencial a l’Oficina de Turisme Seu, per telèfon (973353057-973351511) o per correu electrònic (info@espaiermengol.cat).

-Es recorda que cal que tothom porti mascareta i es respectin les distàncies de seguretat.

-Des de l’organització s’ha previst unes característiques especials en el desenvolupament de la visita per tal de facilitar el manteniment d’aquestes mesures de seguretat, que us explicarem oportunament abans d’iniciar-la.