Visita dels directius de la CEA al copríncep episcopal

Aquest divendres, dia 12 de desembre, els representants de la junta directiva de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), encapçalats pel seu president, Gerard Cadena i pel vicepresident, Francesc Pallàs, han mantingut una trobada institucional amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. La reunió s’ha desenvolupat al Palau Episcopal, a la Seu d’Urgell.
Aquesta ha estat la primera vegada que els integrants de la junta directiva de la CEA han pogut despatxar, directament, amb el copríncep i bisbe d’Urgell i traslladar-li els principals projectes de l’entitat, especialment, de cara als reptes actuals i de futur per al Principat d’Andorra.