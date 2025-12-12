Visita dels directius de la CEA al copríncep episcopal

Reunió de la directiva de la CEA amb Josep-Lluís Serrano (Bisbat d'Urgell)
Aquest divendres, dia 12 de desembre, els representants de la junta directiva de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), encapçalats pel seu president, Gerard Cadena i pel vicepresident, Francesc Pallàs, han mantingut una trobada institucional amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. La reunió s’ha desenvolupat al Palau Episcopal, a la Seu d’Urgell.

Aquesta ha estat la primera vegada que els integrants de la junta directiva de la CEA han pogut despatxar, directament, amb el copríncep i bisbe d’Urgell i traslladar-li els principals projectes de l’entitat, especialment, de cara als reptes actuals i de futur per al Principat d’Andorra.

