Visita de la nova prefecta de l’Arieja per tractar amb Ubach els aspectes transfronterers

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest divendres al matí amb la prefecta de l’Arieja, Sylvie Feucher. La mandatària, que va assumir el càrrec al capdavant d’aquesta prefectura el passat mes de desembre, es troba de visita al Principat per tractar diversos aspectes de la cooperació transfronterera.

Durant la trobada, en la qual també han participat el ministre de Justícia i Interior, Josep Rossell, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la ministra d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Calvó, s’han pogut intercanviar opinions sobre temes com ara la situació sanitària actual, aspectes lligats amb la protecció civil i la viabilitat hivernal, la mobilitat i els accessos, l’ordenament territorial o l’agricultura i el turisme.

Ubach i Feucher, acompanyades de l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, i l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, han visitat posteriorment el Centre de Vacunació situat a la Plaça de Braus. La titular de la cartera d’Afers Exteriors li ha mostrat el dispositiu existent per administrar els vaccins i ha reiterat l’agraïment per part de l’Executiu per la col·laboració que ofereix França a l’hora d’abastir de vacunes el Principat d’Andorra.

Finalment, part de les dues delegacions també s’han desplaçat a Ordino, que aquest cap de setmana celebra la Fira del Bestiar, i on s’hi ha unit la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy.

La d’aquest divendres és la primera visita oficial de Feucher des que va assumir el càrrec en substitució de l’anterior prefecta, Chantal Mauchet.