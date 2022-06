Visita de la ministra de Relacions Exteriors i Cooperació de Mònaco, Isabelle Berro-Amadeï

La ministra de Relacions Exteriors i Cooperació del Principat de Mònaco, Isabelle Berro-Amadeï, és aquest divendres a Andorra en visita oficial. És la primera visita de Berro-Amadeï al país, i dona continuïtat a la trobada que el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina, van fer al país monegasc ara fa 10 dies.

Així, la ministra ha estat rebuda pel cap de Govern, Xavier Espot, amb qui ha pogut parlar sobre l’actualitat dels dos països i els temes d’interès compartit pels dos Estats, i posteriorment s’ha reunit també amb la titular d’Afers Exteriors d’Andorra, Maria Ubach, i amb el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.

Precisament l’Acord d’Associació que Andorra i Mònaco –juntament amb San Marino– negocien amb la Unió Europea ha centrat bona part de la reunió. S’ha acordat, per exemple, que els caps negociadors dels tres partits es reuneixin a la tardor per fer el punt de situació i analitzar el calendari previst.

Ambdues delegacions també han abordat qüestions d’interès bilateral i s’han emplaçat a impulsar un Acord d’Amistat i Cooperació entre ambdós països, similar al que Andorra ja té amb estats com San Marino. De la mateixa manera, Ubach i Berro-Amadeï s’han felicitat del conveni signat el 2018 entre la Universitat d’Andorra i l’Hospital de Mònaco, que permet a estudiants del país fer pràctiques d’infermeria en aquestes instal·lacions monegasques. En aquest sentit, han acordat explorar noves vies de col·laboració que puguin beneficiar els joves dels dos territoris.

Finalment i pel que fa als afers multilaterals i cooperació, Ubach i la seva homòloga s’han emplaçat a renovar l’acord ja existent entre Andorra, Mònaco, Mali i l’ONG Santé Sud Mali per finançar un projecte de lluita contra la drepanocitosi a Mali. La contribució d’Andorra, de 35.000 euros, es destina a finançar els medicaments necessaris per combatre aquesta malaltia.

La ministra de Mònaco ha estat acompanyada per la directora general del departament de Relacions Exteriors i de la Cooperació, Isabelle Rosabrunetto. Per part andorrana, també han participat en la reunió de treball l’ambaixadora d’Andorra a França i Mònaco, Eva Descarrega, i tècnics d’Afers Exteriors i Afers Europeus.

Andorra i Mònaco van iniciar les relacions diplomàtiques el 2006. Per a Ubach, “Mònaco és un país aliat; els Petits Estats hem de treballar conjuntament per trobar un encaix a Europa i a la comunitat internacional”. En el mateix sentit, Berro-Amadeï ha destacat que “cal unir forces per fer entendre el nostre punt de vista i donar a conèixer les nostre ambicions comunes de país modern i sostenible”.