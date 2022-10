Visita d’alumnes de l’Escola Andorrana d’Ordino al comú per a conèixer el seu funcionament

Trenta-cinc alumnes de 5è curs de 3r cicle, de l’Escola Andorrana d’Ordino, de les classes Fènix i Looney Tunes, s’han trobat aquest divendres amb els cònsols d’Ordino, a la sala del Consell. L’interès de la visita s’ha centrat exclusivament en l’organització política del Comú i el funcionament de les eleccions.

J. Àngel Mortés i Eva Choy han hagut de respondre una bateria de deu preguntes que han plantejat els representants de les dues classes, i moltes altres fora del guió. Per a què serveix un programa electoral i com es confecciona, ha estat una de les preguntes formulades que ha respost la cònsol menor; Choy ha aconsellat incloure propostes realistes i assolibles davant la petició d’una recomanació.

Mortés, ha explicat que a Ordino tothom es coneix, fins i tot, a Andorra, davant la inquietud dels infants per saber com es conforma una candidatura i si els seus membres es coneixen prèviament abans de formar partit.

Els alumnes, d’entre nou i deu anys, treballen a l’aula de Ciències Socials, encara que de forma transversal amb altres matèries, l’organització d’unes eleccions d’on sortiran electes els delegats.

Les classes han presentat els cinc partits elaborats amb noms tan originals com UNIC, PODEM, les inicials TJJ o MLNP (Millorem La Nostra Parròquia) i han mostrat als cònsols els seus programes impresos amb tres propostes de millora per a l’Escola i per a la parròquia.

Les principals preocupacions han girat al voltant de reduir la construcció per a conservar la natura, recuperar la màquina de reciclatge invers o instal·lar un supermercat.