Visita anual al veterinari

És important vigilar l’estat de salut del nostres felins i una bona manera pot ser fent una visita rutinària al veterinari cada any. Un diagnòstic precoç pot evitar-nos molt de patiment i també alguns diners, ja que els tractaments acostumen a ser més senzills, ràpids i efectius al principi de la malaltia.

A partir dels set anys de vida considerem que un gat comença ja a ser gran i pot ser recomanable fer-li una revisió cada sis mesos o, almenys, consultar el veterinari davant de qualsevol canvi de comportament o si veiem que s’està engreixant.

En la visita anual, es tracta d’examinar l’estat de salut general de la nostra mascota, per la qual cosa el veterinari li farà un reconeixement visual i una palpació. També pot prendre-li la tensió en el cas de gats grans o realitzar-li una anàlisi de sang i una radiografia.

Alguns dels canvis de comportament, com pujar menys als llocs que abans li agradaven, o començar a fer pis fora de la safata, poden deure’s a dolors a les articulacions i amb un tractament adequat i alguns canvis a casa poden millorar la seva qualitat de vida.

També podem aprofitar per fer-li una neteja bucal, per desparasitar-lo o per actualitzar les vacunes.

Per Tot Sant Cugat

Font: elsecretodelosgatosfelices.com