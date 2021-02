Visita a la Seu d’Urgell de representants de l’INEFC per veure les instal·lacions esportives

El director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Lleida, Xavier Peirau, i el director de l’INEF Catalunya, Eduard Inglés, acompanyats de diversos membres de Gerència del centre universitari, han visitat les instal·lacions de la Seu d’Urgell que hauran d’acollir el curs vinent l’INEFC Pirineus, un centre on es podrà estudiar el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports en el medi natural.

Els representats de l’INEFC han sigut rebuts per l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i pel vicealcalde, Francesc Vilaplana, així com pel gerent del Parc del Segre, Francesc Ganyet, entre d’altres. La visita va servir per veure les instal·lacions municipals que està previst que s’utilitzin en la formació universitària: el Centre Cultural Les Monges -on es faran provisionalment les classes teòriques-, el Palau d’Esports, el Pavelló Poliesportiu i el Camp de Futbol Municipal Emili Vicente.

El recorregut ha finalitzat en els terrenys on es construirà la seu del futur INEFC Pirineus, depenent de l’INEFC Lleida. “La ubicació privilegiada de la Seu d’Urgell, així com la seva proximitat als espais de pràctica esportiva en el medi natural fan d’aquest municipi un lloc ideal per cursar aquests estudis pioners a Espanya i Europa”, assenyalen des de l’INEFC.