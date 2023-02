Visita a Berlín de l’Escola de Música de la Seu i del Conservatori dels Pirineus

Alumnes i docents de l’Escola de Música de la Seu i del Conservatori dels Pirineus (Aj. la Seu)

Del 10 al 12 de febrer, l’alumnat i el professorat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i del Conservatori de Música dels Pirineus han pogut gaudir de tres concerts a Berlín, capital d’Alemanya.

El primer dels concerts, ofert per la Filharmònica de Berlín, en el segon, van poder gaudir de l’òpera “Carmen” de Bizet, i en el darrer van assistir al que va oferir la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin. A més dels concerts, l’alumnat va poder visitar diversos museus, com el Museu Jueu, així com el mur de Berlín.