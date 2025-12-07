La visió binocular és la capacitat que té l’ésser humà de manera innata de dirigir ambdós ulls cap al que l’envolta i veure-ho en tres dimensions. Gràcies a això, podem calcular mentalment la distància que hi ha entre nosaltres i els objectes i situar-los en l’espai. El fet que els dos ulls estiguin sincronitzats en els seus moviments i posicions requereix que tinguin la mateixa visió i capacitat acomodativa o d’enfoc.
Si no és així, es poden patir anomalies en la visió binocular, que provoquen problemes per a alinear els dos ulls cap a un mateix punt (convergència). Si els ulls convergeixen davant d’un punt, hi ha un excés de convergència; si els ulls convergeixen darrere d’un punt, hi ha una insuficiència de convergència; si els ulls tenen dificultats per a mantenir la convergència, la visió binocular és inestable i la vista ineficaç.
Aquests problemes sovint causen visió borrosa, mareig, incapacitat de llegir durant molt de temps, visió doble ocasional, dificultat per a veure els relleus i les distàncies…
Aquestes anomalies es poden desenvolupar, en moltes ocasions, per treballar massa amb visió de prop (utilització excessiva d’ordinadors, estudiar moltes hores, mals hàbits de lectura…).
En el cas dels nens que pateixin aquestes anomalies es pot detectar un baix rendiment acadèmic al tenir problemes per a fer tasques en visió propera com llegir, escriure, acolorir un dibuix, etc.
Aquestes anomalies es poden detectar, mesurar i tractar per un especialista de la visió optometrista comportamental.
Per Tot Sant Cugat