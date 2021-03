VISA pressiona Apple Pay perquè integri les targetes andorranes

En pocs mesos els ciutadans d’Andorra podrien fer servir l’aplicació de pagament de la companyia nord-americana, sempre que siguin propietaris d’una targeta VISA.

Així ho ha pogut saber el programa ‘A l’Alça’ durant la gravació del reportatge dedicat l’aplicació Woonivers, que s’emetrà el pròxim 2 de març. Abel Navajas, fundador de la primera plataforma digital que permet la devolució automàtica de l’IVA, ha explicat a ‘A l’Alça’ que, abans que acabi l’any, la intenció de VISA és aconseguir que les seves targetes emeses a Andorra puguin ser a Apple Pay. “Precisament aquesta setmana hem tingut una reunió amb VISA per fer seguiment de l’aplicació que tenim amb ells, i una de les coses que s’estan replantejant gràcies a nosaltres és el fet que avui en dia les targetes emeses a Andorra no es poden pujar a l’Apple Pay, només pots fer servir targetes d’Espanya o França i això és precisament perquè Apple veu Andorra un mercat massa petit” i ha afegit que s’estan “plantejant per aquest any” la integració d’Andorra al sistema.

Malgrat que ni VISA ni Apple han volgut respondre a aquesta qüestió, Navajas ha assegurat que l’empresa de targetes de dèbit i crèdit “han pres consciència” de les mancances que pateixen els andorrans sobre els ‘expay‘, o pagaments en línia. També ha afirmat que “els bancs andorrans també estan pressionant fer obrir aquest ventall, ja que “el consumidor andorrà és molt digital”.

L’Apple Pay és un sistema digital per pagar, de forma segura i confidencial, amb l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch i els ordinadors Mac. En l’àmbit europeu, avui dia accepta targetes de crèdit emeses a 46 països, entre ells, Liechtenstein, les Illes Fèroe, Suïssa o la Ciutat del Vaticà.