Vinyes reprèn la temporada amb una jornada de test amb el Suzuki i una competició amb el Porsche GT3

Joan Vinyes-Jordi Mercader tornaran a ocupar l’habitacle del Suzuki Swift R4lly, després del prometedor debut que van protagonitzar en el Ral·li Serras de Fafe el mes de febrer passat. L’equip Suzuki Motorsport Ibèrica tornarà a l’activitat amb una jornada de test, que se celebrarà a la Corunya, per a refrescar sensacions pensant en l’inici del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA) que es farà efectiva els dies 24 i 25 del present mes de juliol, amb la del 53 Rallye Ourense – Ourense termal.

Una vegada finalitzat el test en terres gallegues, Joan Vinyes es desplaçarà al Circuit de Navarra on es reunirà amb el seu company Jaume Font i els tècnics de Baporo Motorsport, per a afrontar la primera cita del Campionat d’Espanya de Resistència (CER) i treure les teranyines del Porsche GT3 com a primer objectiu en el retorn a la competició.

El programa de Vinyes-Font a Los Arcos, al volant del seu Porsche, té un dissabte (18 de juliol) molt intens, amb la disputa dels entrenaments lliures (dos manegues de 50’ cadascuna), entrenaments oficials (1 mànega de 20’ per a cada pilot ), per a finalitzar amb la primera carrera, programada a 48’ més una volta. Per al diumenge (dia 19), quedarà la segona carrera, també de 48’ més una volta.

Vinyes, ansiós per tornar a gaudir de la competició

El traçat de Los Arcos, serà el primer repte de la temporada en circuits. Abans d’iniciar el seu desplaçament Vinyes fa aquest comentari: “després d’una bona pretemporada i d’un bon començament a Fafe amb el nou Suzuki Swift, tot feia indicar que seria un any en què la progressió seria constant. El principal objectiu era, de fet continua sent però amb retard, aconseguir les millors prestacions del Swift de la categoria R2Kit”.

Quant a la seva activitat al volant del Porsche GT3, afegia: “En aquest cas el nostre desig era donar continuïtat a l’excel·lent final de temporada 2019, i aprofitar l’experiència acumulada per estar de manera habitual en la lluita pel podi, en les curses del GT Open Cup, de la present temporada”.

És evident que l’ambiciós plantejament inicial va saltar pels aires a mitjans de març i l’opció de reprogramar tota l’activitat del 2020 era l’única possibilitat que quedava: “així ha estat, en primer lloc la prioritat va ser conèixer els calendaris que seguiríem amb el Suzuki Swift R4lly i després triar quina seria la millor opció en circuits. Ara mateix tinc moltes ganes de començar a competir, reprendre la normalitat i poder seguir els diferents certàmens amb els contratemps i alegries habituals del món de les carreres. Seran cinc mesos molt intensos”.

Així doncs, si no hi ha canvis d’últim moment, Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche GT3 – Baporo Motosport) iniciaran la seva primera carrera del CER 2020, a les 18.15 hores del dissabte (dia 28), després d’haver disputat amb anterioritat les mànegues d’entrenaments lliures i cronometrats. Tancaran la seva presència en el Circuit de Navarra, entre les 14.30 hores i les 15.20 hores de la jornada següent, amb la disputa de la prova que tancarà el meeting inicial de la temporada del CER 2020.