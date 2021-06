Vinyes – Mercader (Suzuki Swift R4lly) superen l’exigència d’un Ral·li de Polònia espectacular

La celebració de la 77 edició del Ral·li de Polònia va posar en marxa el Campionat d’Europa de Ral·lis 2021. Joan Vinyes – Jordi Mercader es van enfrontar per primera vegada a l’exigent prova de l’Automòbil Club de Polònia, amb l’objectiu posar al 100% les prestacions del Suzuki Swift R4lly S sobre terra, a més de retrobar-se amb un element (la terra) que, en les últimes temporades, no ha estat l’habitual en els calendaris disputats.

Vinyes-Mercader, van completar el ral·li, objectiu prioritari complert, en una meritòria 4a posició de la categoria ERC2, a 2’27”2 dels guanyadors, els seus companys d’equip Javier Pardo-Adrian Pérez. El podi el va completar l’equip rus Feofanov-Kokins (Suzuki Swift R4) a 1’23”8, sent la tercera plaça per als francesos Victor Cartier-Fabian Craen (Toyota Yaris) a 1’35”2 dels guanyadors.

Calor asfixiant durant les hores centrals del dia

Alguns residents de la zona van comentar que no era normal que els termòmetres s’acostessin fins els 40º, en aquesta època de l’any. Això va ser el que va passar durant les quatre jornades del ral·li (del dijous 17, al diumenge 20). Així doncs no és d’estranyar que tant els pilots com en general l’equip que estava en l’assistència de Mikolajki, haguessin de prendre mesures extremes de tota mena, per a mantenir la millor versió de les seves mecàniques.

Jornades de reconeixement i TC. Màxima intensitat per a començar

El punt de partida del Ral·li de Polònia 2021, va ser el dimecres (dia 16) a la tarda, moment en el qual els equips van poder recollir la documentació per a iniciar, l’endemà, les dues passades reglamentàries a les primeres especials. Vinyes – Mercader van estar prop de 14 hores per a dur a terme aquestes primeres notes (dijous dia 17). Durant el matí de la jornada següent (divendres dia 18), van acabar de reconèixer totes les especials i, almenys sobre el paper, tot estava escrit per a iniciar la competició.

A la tarda del mateix divendres es va posar en marxa el cronòmetre i, sobretot, els cronos del tram de qualificació (TC) tenien un efecte directe en la llista de sortida de l’endemà. Aquest TC es va disputar en una especial de gairebé 4 km, situada en la zona de Talty. El tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica amb dorsal 49, va marcar un crono de 1’57”7 que li va situar en la cinquena posició entre els RC2, a 3”1 dels més ràpids, Feofanov-Kokins (Suzuki Swift R4).

Al final d’aquesta segona jornada de la prova polonesa, es va disputar una especial espectacle que, com acostuma a ser habitual en terres poloneses, es disputa per parelles. Les diferències no acostumen a provocar canvis rellevants en la classificació del ral·li, però en el cas que hi hagi alguna penalització, sí que pot portar conseqüències inesperades.

Vinyes-Mercader van viure aquesta mala experiència, així ho explicaven: “Va ser una lleugera distracció en la part final del recorregut que ens va costar començar el ral·li amb 1’ de penalització. Es confirma allò que en una especial d’aquestes característiques no es guanya res, però es pot perdre molt. A part d’aquest lapsus, crec que hem superat les dues jornades prèvies al ral·li, potser les més dures, del cap de setmana. Molt satisfets pel treball realitzat i amb ganes de veure com evoluciona la prova. De moment l’experiència està sent brutal i encara que sembli difícil de creure, després de tants anys corrent, Estic aprenent molt”.

Etapa 1. En progressió positiva

Des del mateix inici de la primera etapa es va poder observar que hi havia molta igualtat entre diversos equips de la categoria. Vinyes- Mercader van estar entre els millors fins que en la tercera especial (primer pas per Wieliczki de gairebé 30 km), van perdre 20”, respecte als més ràpids i van quedar una mica desplaçats de les posicions de podi de la categoria. Després de superades les vuit cronometrades inicials, Vinyes-Mercader es trobaven entre el Top5 de la categoria a 2’14”2 dels líders (Pardo-Pérez) i amb la mirada posada en el tercer calaix del podi.

Joan comentava d’aquesta manera el desenllaç d’aquesta primera jornada a Polònia: “Sens dubte és un ral·li espectacular, potser ens ha costat una mica agafar el ritme, però al final hem fet cronos molt bons. Hem corregut molt, intentant evitar ensurts encara que això aquí a Polònia és impossible. Hem tingut lleugeres sortides, perduda de potència del motor al final de la tercera especial (10 km)…, En fi res greu. Podem afirmar que el Swift s’ha comportat de manera impecable en un escenari molt delicat”.

Etapa 2. Final de ral·li amb dos escratx parcials

L’actuació de Vinyes-Mercaderr va continuar millorant durant la segona jornada de competició. Els Swift R4lly S de l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport , van marcar els millors temps en 5 de les 6 especials de la jornada. Només se’ls va escapar el tram especial final que, per motius obvis, van disputar sense afrontar cap risc. Vinyes es mostrava molt satisfet en poder completar a un excel·lent ritme un dels ral·lis de més prestigi en l’àmbit mundial, sobre terra. Així s’expressava: “No hi ha dubte molt content, hem completat un ral·li d’una exigència molt gran a més amb el triomf de Javier (Pardo) i la nostra quarta posició. Crec per a començar, és un bon resultat a més aconseguit en un escenari desconegut”.

Una vegada superat el primer repte de l’ERC 2021, l’equip Suzuki Ibèrica Motosport ja comença a pensar en el següent apartat del calendari de la present temporada. Si el Ral·li Polònia ha estat una prova molt exigent, les expectatives davant el Ral·li d’Itàlia, a la fi del pròxim mes de juliol, van en el mateix sentit. La prova es disputarà sobre asfalt aquesta serà la gran diferència. No hi ha dubte que Vinyes-Mercader al volant d’un dels Swift R4lly S de l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport afrontaran el repte amb la motivació de sempre.