Vinyes – Mercader (Suzuki Swift R4lly S) optimistes després de competir en el Sierra Morena 2021

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Suziki Swift R4lly) van aconseguir una excel·lent quarta posició de la classificació absoluta del 38è Ral·li Sierra Morena, prova amb la qual s’iniciava la Copa d’Europa de Ral·lis, així com els certàmens espanyols de l’especialitat, Super Campionat (S-CER) i la Copa d’Espanya d’asfalt (CERA).

Vinyes-Mercader van quedar a 15” de la tercera plaça del podi que van ocupar els seus companys d’equip Javier Pardo-Adrián Pérez. Per davant els tàndem “Cohete” Suarez-*Aberto Iglesias (Skoda R5) que amb un temps de 1h26’33” van ser els guanyadors mentre que Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Citroën C3 R5) van ocupar la segona posició a 38”.Així, els Suzuki Swift R4lly (Pardo-Pérez i Vinyes-Mercader) van ocupar la tercera i quarta posició a 2’54” i a 3’12” respectivament del vencedor del ral·li.

La prova es va desenvolupar amb les condicions de seguretat exigides per la situació sanitària que es viu actualment a Espanya. Així doncs, els aficionats que es van poder desplaçar fins a Còrdova van poder viure en directe les evolucions dels equips participants.

La pluja prevista va aparèixer… Després de l’entrega de premis

Ambient calorós el que van haver de suportar durant tota la setmana, els participants en la prova de l’Automòbil Club de Còrdova. La temperatura ambient va estar, mentre va lluir el sol, per sobre dels 20°. Durant la segona jornada de competició (dissabte) els termòmetres van pujar una mica menys del previst i la pluja, anunciada per al mateix dia, tampoc va fer acte de presència mentre es disputava el ral·li.

Shakedown. Per a començar 3,46 km, de test i tram de qualificació (TC). Una vegada acabats els reconeixements, Vinyes-Mercader, per fi!, es van posar als comandaments del Swift R4lly S per a realitzar els últims retocs a una mecànica que havien provat una setmana abans, amb l’objectiu de deixar-la més adaptada a les característiques de les especials andaluses. En els 3,46 km, preparats en l’antiga carretera de Castro (CO-3204), molt prop del centre de Còrdova, van marcar un millor crono de 2’03”500. Esmentar que de les quatre passades realitzades pel pilot de Suzuki Ibèrica Motorsport, l’última la va fer amb l’alcalde de Còrdova, Sr. José M. Bellido, en el backet del copilot.

En el TC, Vinyes-Mercader no van poder repetir el crono esmentat i amb un temps 2’04”216 van ocupar la vuitena plaça de la classificació absoluta. En la tria de la posició de sortida del ral·li, Vinyes també va escollir la vuitena posició. Una vegada finalitzada la part inicial de la prova, l’andorrà feia aquest comentari: “Hem complert amb les previsions que teníem per a aquest shake. Tot sembla a punt per a l’inici del ral·li. Amb tot lamentava: Que el traçat de l’especial de test no s’assembla en res, potser només l’últim quilòmetre, a les especials que haurem de superar durant el ral·li”.

Etapa 1. (Villaviciosa 24,94 km i Villanueva del Rei 6,75 km). Vinyes de menys a més. En la primera passada per Villaviciosa (24,94 km), Vinyes-Mercader no van tenir les millors sensacions, en l’especial inicial del ral·li van cedir 15” als seus companys d’equip Pardo-Pérez. Així ho comentava Vinyes en finalitzar l’especial. “He estat una mica espès, m’ha costat agafar el ritme. Queda molta prova per disputar. Estic convençut que anirem progressant”. Per a confirmar les seves impressions va haver d’esperar al segon pas per les especials esmentades. La primera passada per Villanueva del Rey va ser neutralitzat per problemes logístics.

En la continuació, les sensacions van millorar per a Vinyes-Mercader, encara que van continuar cedint temps als seus companys de Suzuki Ibèrica, en aquest cas 10”, però en opinió del pilot de Suzuki: “M’he trobat molt millor pilotant el Swift. Crec que he estat en el crono correcte (15’47”9). Villaviciosa és una especial en la qual sempre m’ha costat agafar el ritme. Malgrat tot estem en la 5a plaça de l’escratx. Haurem de continuar millorant les nostres prestacions i esperar l’oportunitat, si és que es produeix, per a continuar pujant posicions”.

Etapa 2. (Villaharta 14,83 km, Obejo 11,54 km, Posadas 16,42 km). Contínua la progressió. Per a la segona jornada del ral·li, els organitzadors van preparar dues passades per les especials esmentades. Vinyes-Mercader van continuar amb la progressió positiva iniciada el dia anterior i es van assegurar un lloc en el top5 del ral·li. Van mantenir una bonica lluita amb els seus companys d’equip (Pardo-Pérez) que podríem dir que va acabar amb empat tècnic. En les 6 especials disputades van acabar separats per dècimes, a vegades, la majoria (4), a favor de Vinyes i la resta (2) a favor de Pardo.

“Estem molt contents del desenllaç final de la present edició del Sierra Morena. Vam començar amb dubtes, però el treball de tot l’equip ha estat decisiu perquè poguéssim completar la segona etapa amb un setup excel·lent que ens va permetre aguantar entre els millors, malgrat la pressió que vam tenir dels R5 que teníem per darrere”. Així resumia Joan Vinyes el seu pas per la cursa andalusa.

La pròxima cita del calendari de l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport es disputarà entre els dies 6 i 8 de maig a l’illa de San Miguel d’Açores. Serà el 55 Ral·li Açores, prova que es disputarà en pistes de terra i que serà la inicial de la present edició del Campionat d’Europa de Ral·lis