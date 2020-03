Joan Vinyes – Jordi Mercader, en l’estrena del Suzuki Swift R4lly S, van aconseguir el seu principal objectiu en el 33 Rally Serras de Fafe e Falgueiras, és a dir, superar les 13 especials cronometrades i entrar el nou Swift al parc tancat final, després de treballar durant dues jornades en la seva posada a punt.

Estar al final de la prova en el top15 (12a posició) de la classificació absoluta i en la 2a posició de la categoria Rally2Kit (abans R4) va ser un excel·lent complement al treball realitzat pels pilots de l’equip Suzuki Motorsport en el seu retorn als ral·lis de terra.

La climatologia protagonista en el Serras de Fafe 2020

La prova inicial del certamen portuguès de terra va estar marcada per una climatologia molt variable, sobretot en el desenvolupament de la segona jornada. Durant el divendres (dia 28), el sol i l’ambient primaveral va acompanyar als presents a Fafe i els seus voltants, escenari de la primera especial. La segona etapa va ser totalment diferent, els ruixats, boira i ratxes de vent molt fred va ser el que van haver de suportar els aficionats, tant a les especials com al parc d’assistència.

Motivació màxima després del reconeixement de les especials cronometrades

“Què bonic és tot això!”, va ser el comentari que va fer Vinyes en arribar al parc d’assistència, després de reconèixer per primera vegada les especials del Serras de Fafe. I afegia: “De les set especials a disputar potser l’última és la menys bonica. La resta són espectaculars. S’intercalen zones ràpides amb altres més tècniques pel que els canvis de ritme són constants. Impossible relaxar-te ni un instant”.

Shakedown i 1a etapa pràcticament sense temps a recuperar-se

En el shakedown Vinyes-Mercader i l’equip Suzuki Motrosport van començar a treballar en el principal objectiu de la temporada que no era un altre que aconseguir les millors prestacions en el seu Suzuki Swift R4lly S. Van efectuar cinc passades per l’especial preparada per a l’ocasió pels organitzadors, provant diferents opcions per a la seva mecànica.

Després de donar per acabat el shakedown, Vinyes es mostrava satisfet i així s’expressava: “Hem començat amb certs dubtes, però hem anat millorant i al final hem aconseguit els cronos previstos, en comparació als nostres rivals amb mecàniques superiors. Sens dubte un bon inici que també ens ha servit per a anar recuperant el nostre ritme sobre terra. Són molts anys sense competir sobre aquest element i això es nota en el moment de prendre alguna decisió”.

La primera etapa es va desenvolupar segons el guió previst. Vinyes-Mercader van completar la doble passada per Aboim / Muntanya (16,42 km) i l’únic pas per la super especial de Fafe (1,67 km), en la 2a posició de la categoria Rally2Kit, a 1’22” dels seus companys d’equip Pardo-Pérez. En la classificació escratx es van situar en la 18a posició. Cal recordar que van prendre la sortida 24 vehicles de la categoria Rally2, (abans R5), per la qual cosa estar en posicions avançades era complicat, a més de no ser l’objectiu prioritari en aquest ral·li.

Amb la pluja es va complicar encara més el ral·li

La segona etapa es va complicar de manera evident amb l’arribada de la pluja, un fet que les pistes, per on discorrien les especials, van acusar de manera notòria. El fang va aparèixer en algunes zones complicant el pilotatge dels equips. Malgrat tot, el tàndem de l’equip Suzuki Motorsport va continuar variant l’imprescindible del planning marcat inicialment. Van acabar la doble passada pel bucle matinal (Montim (8.83 km), Seixoso (7,98 km) i Sta Quitéria (9,26 km), millorant 3 posicions en la general escratx (15a posició).

Quedava la doble passada per: Lameirinha (11,94 km) i Luilhas / Guilhofrei (11,21 km) com a únic obstacle per a finalitzar amb èxit la primera prova de la nova temporada al volant Swiftt R4lly S. La pluja va caure amb força en alguns instants i les pistes van anar empitjorant a mesura que avançava el ral·li, Vinyes-Mercader van confirmar la 2a plaça de la seva categoria a més de millorar en la classificació absoluta.

“Vam venir a fer un test de tants quilòmetres com fos possible i crec que hem complert l’objectiu. Ha estat dur durant les dues jornades i al final, sobretot, per la pluja, el fang i la boira que pràcticament ens va deixar sense visibilitat. Sens dubte, molt cansat però en veure les cares d’alegria de tot l’equip et sents plenament compensat per l’esforç realitzat”, va dir Vinyes en arribar al parc d’assistència una vegada finalitzat el ral·li. També va fer el següent comentari: “Estic al·lucinat per les prestacions que ens dóna el nou Swift, m’he adaptat molt de pressa al seu pilotatge i crec que el potencial que queda per descobrir és molt gran. Queda molta feina per fer, però el projecte que acaba de començar és apassionant”.

De cara a la prova del mundial que es disputarà en un escenari molt semblant, encara que ampliat, el pilot de l’equip Suzuki no dubtava a afirmar: “Ara ja sabem a on competirem. Avui ha estat dur i amb tota seguretat en la prova del WRC encara ho serà més. Seran tres jornades de competició, les pistes hauran de suportar el pas de més vehicles de la màxima categoria (Rally1) de l’esmentat campionat i, és clar, nosaltres passarem darrere. Amb tot, repeteixo una vegada més, la motivació estarà pel núvols”.

Tal com comenta Vinyes, el pròxim repte serà el Ral·li de Portugal el tercer cap de setmana de Maig (dies 22, 23 i 24). La prova és la quarta del calendari del Campionat del Món de Ral·lis 2020 i es disputarà sobre terra.